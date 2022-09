Rechazan donación de edificio de escuela primaria de Ixtaczoquitlán

Padres de familia de la Escuela Primaria “Benito Juárez” se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Ixtaczoquitlán para exigirle al alcalde Nahúm Álvarez Pellico que no done el edificio al Gobierno del Estado para construir un Teatro.Indicaron los papás que cuando era el hoy munícipe fue diputado local les dijo que los apoyaría para que nunca se tocara la escuela, la cual, aseguraron, tiene pendiente de aplicar 9 millones de pesos del programa "Escuelas al Cien", que no se ejercieron porque el plantel no tiene escrituras.Detallaron que él cuando era legislador les ayudó para que un abogado les llevara el trámite para obtener sus escrituras, pero casualmente, comentaron, no han salido estas.Por ello los papás exigieron que se apliquen los recursos económicos para remodelar y ampliar esta institución educativa y que deje el munícipe atrás su idea de querer hacer un teatro, como lo ha expresado, mejor que el Ignacio de la Llave que existe en Orizaba.Detallaron que este colegio tiene 100 años dando el servicio educativo y que no es justo que por un capricho quieran remover a más de 450 niños de su centro educativo, el cual está ubicado en la cabecera municipal.Cabe mencionar que los regidores fueron citados anoche para una sesión de Cabildo a puerta cerrada esta mañana, en donde se discutirá este punto. Sin embargo, los paterfamilias dijeron que es necesario hablar con el Alcalde antes de que se apruebe la donación.Hasta el lugar de la manifestación llegó el Director de la institución educativa, quien fue llamado por la autoridad municipal para preguntarle si él había orquestado la protesta de los papás.