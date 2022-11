Rechazan hijas de Rogelio “N” acusaciones de su madre Guillermina Alvarado

Viviana Franco Alvarado, hija de Rogelio “N”, aseguró que ella, su hermana, Luisa Fernanda Franco y su abuela, Mercedes Castán, se defenderán de la acusación que hizo su madre, Guillermina Alvarado, por la supuesta retención, sustracción y omisión de cuidados que aparentemente hicieron al asumir el cuidado de la más pequeña de las tres.Comentó que por el contrario le han mostrado “todo su amor y cariño” a la pequeña, a la que según “rescataron” de su madre, luego de que la niña les confesara que presuntamente fue golpeada y posteriormente sometida a un “exorcismo”.“28 meses después, la Fiscalía ayer nos citó a comparecer como probables responsables del delito de retención de menores y sustracción y omisión de cuidado. Quiero informar que mi hermano, abuela y yo nos presentaremos a declarar ante la Fiscalía Especializada para presentar pruebas y demostrar que no hemos cometido ningún delito”, comentó ante los reporteros.Sostuvo que su hermana es una niña sana y feliz que desea tener una vida llena de “amor” al lado de su padre.“Este caso es más político que jurídico, el Gobierno quiere tener a nuestro padre en prisión a toda costa, aún con el daño que provoca en nosotras”, reiteró Franco Alvarado.Insistió en que a su madre “la mueve el odio y el rencor”, cuestionándola por acordarse de su hija menor 14 meses después de que fuera detenido el exfuncionario y ella pasara a cuidado de su abuela, quien de acuerdo con sus abogados, tiene la custodia provisional, luego de recibir amparos favorables y presentados los depósitos legales correspondientes.“Ella no cesa en hacernos sufrir y el Gobierno la ampara en todo momento (aunque) todo lo que ella argumenta son mentiras”, añadió la hija del Exsecretario de Gobierno.La joven pidió a la Fiscalía que haga bien su trabajo y cuestionó que apenas esté investigando el caso cuando la menor tiene ya 28 meses bajo cuidado de la madre de Rogelio “N”.“Guillermina no se ha preocupado. Por el contrario, en redes sociales nos sigue atacando. Ella (la menor) decidió estar con nuestro papá por los malos tratos que recibió de nuestra madre. Preguntamos por qué la FGE no vela por el interés superior de la niñez y de nosotras”, refirió.Reafirmó que en 28 meses, la excónyuge del extitular de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) no se ha preocupado por la salud, alimentación y cuidados de su hermana.“Hoy mi madre lamentablemente sirve a intereses que buscan que mi padre siga en prisión”, refirió una vez más al agregar que aportarán todas las pruebas para demostrar que son inocentes y que siempre estuvieron pendientes de que la pequeña estuviera bien.Sostuvo que su abuela tiene amparos ganados para continuar cuidando a su hermana, y su guardia y custodia de forma provisional.“El objetivo del Estado está claro: retener a nuestro padre y ahora va por nosotras sus hijas y madre”, culpó finalmente.