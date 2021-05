Rechazan obra de rehabilitación en fraccionamiento Indeco Ánimas de Xalapa

A la opinión pública.



A los vecinos de la avenida Araucarias #185 del fraccionamiento Indeco Ánimas, se nos avisó por un volante que a partir del 11 de mayo del presente año se realizará obra de rehabilitación de losas de concreto hidráulico, desde la avenida Fresnos hasta Las Palmas, firmado por la dirección de participación ciudadana del H. Ayuntamiento y el Comité de Controlaría Social.



Consideraciones:



1.- Es una obra innecesaria ya que la avenida Araucarias, en ese tramo se encuentra adecuada y es una vía básica en la zona sur de nuestro municipio. Hay colonias sin banquetas e incluso calles del mismo fraccionamiento que no cuentan con sus calles transitables, por ejemplo, Ravel, Chopín, Hilario C. Salas y muchas más.



2.- En estado de pandemia cualquier movimiento que se haga de la tierra, lodo y hasta drenajes al descubierto, incrementa más posibilidades de infección, atentando contra la salud de nuestros habitantes. Ya tenemos demasiado con el COVID-19 y ahora vamos a tener otra fuente de contaminación creada por el presente gobierno en periodo de elecciones.



3.- Toda la zona comercial que apenas está incrementando su economía, se verá grandemente afectada y el tránsito de los peatones imposible, los niños y las personas de la tercera edad se verán en alto riesgo.



4.- No han estudiado que es zona de bosque afortunadamente y que, al remover las losas, moverán las raíces de los árboles con el riesgo de que caigan y se produzca otra tragedia como la ocasionada por la línea 12 de la CDMX.



5.- No han considerado el periodo de tormentas que atrasarían cualquier obra en este momento, el transporte no lo habría de forma sana y sin riesgo para la mayoría de los habitantes del fraccionamiento Indeco Ánimas.



Alto a obras innecesarias que ponen en riesgo la salud de los habitantes en época de pandemia y tormentas.