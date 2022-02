Rechazan proyecto de Magistrado que eliminaba deuda millonaria de Miguel Alemán al SAT

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) rechazó un proyecto de sentencia que eliminaba una deuda fiscal por 689 millones 369 mil pesos al exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco y su hijo, Miguel Alemán Magnani.En la sesión celebrada el día de ayer 9 de febrero, la Sala Superior del TFJA analizó el Juicio Contencioso Administrativo 7434/20-17-09-9/AC1/509/21-PL-10-04, interpuesto por Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, en contra de la determinación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de exigirles un pago de 689.3 millones de pesos al exgobernador y su hijo, en calidad de responsables solidarios de las deudas fiscales no pagadas por la aerolínea Interjet durante los Ejercicios Fiscales 2018 y 2019.Dicha deuda fue generada por la omisión de Interjet de entregar al SAT los recursos retenidos por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2018 y 2019, durante los cuales, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani se desempeñaron como Presidente del Consejo de Administración y Vicepresidente de la aerolínea, respectivamente.El proyecto de sentencia, presentado por el magistrado Carlos Mena Adame, consideraba que el SAT había aplicado retroactivamente el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, pues el Código Fiscal de la Federación incluyó hasta 2020 como deudores solidarios de las deudas fiscales de las empresas a quienes hubieran tenido bajo su cargo la dirección general o administración de la persona moral. Es decir, dicha norma no se encontraba vigente en 2018 y 2019, al momento en que Interjet omitió entregar los impuestos retenidos al SAT.Sin embargo, una mayoría de ocho Magistrados desechó el argumento, señalando que dicha norma debía aplicarse pues se encontraba vigente al momento en que la autoridad tributaria desahogó el procedimiento en contra de Interjet en 2020.Al haber rechazado dicha consideración del proyecto de sentencia, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa analizará nuevos argumentos para resolver el Juicio Contencioso Administrativo interpuesto por los Alemán. Por el momento, la deuda de más de 689 millones de pesos de Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani se mantienen en pie.Cabe recordar que, en julio de 2021, se giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador del Estado, Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani por el delito de fraude fiscal por un monto de 66 millones 285 mil 195 pesos, por no haber entregado a la Federación 66 millones 285 mil 195 pesos que retuvo Interjet por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) a sus trabajadores durante diciembre de 2018.Por este delito, Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani podrían enfrentar penas de hasta 13 años de prisión, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación.