Rechazan que Policía Municipal de Xalapa concentre quejas ante la CEDH

José Ignacio Rodríguez Platas, director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, descartó que dicha corporación sea una de las que cuenta con más quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



El funcionario municipal, expresó que se han hecho varios señalamientos en contra de los uniformados, acusados de ser violentos o agresivos con los ciudadanos, pero negó que este sea el caso, pues dijo, los policías acuden a constantes capacitaciones en Derechos Humanos.



"Me preocupa que se mencione que somos la policía más violenta o la que más agrede a los ciudadanos. Las quejas que se han recibido por parte de la CEDH, cada una de ellas se han contestado y hemos coadyuvado con la propia Comisión".



Aseveró que a los uniformados señalados de incurrir en alguna acción indebida se les han realizado las acciones legales y administrativas pertinentes.



"Tenemos 12 quejas, y de las cuales 4 de ellas son de orden laboral y no es por las acciones de los elementos. De las demás se ha dado respuesta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y nunca nos hemos negado a proporcionar la información. En lo que va de la administración, no contamos con ninguna observación de la CEDH. No ocultamos nada ni solapamos a nadie".



Actualmente, la Policía Municipal cuenta con 310 elementos, y al terminar la administración, se espera aumentar el número a 390 uniformados.