Recibirá Veracruz 30 mdp para atender a infancia migrante y albergues

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia transferirá a Veracruz 30 millones 852 mil 166.05 pesos para el fortalecimiento de las acciones institucionales en materia de infancia migrante Centros de Asistencia Social, establecimientos asistenciales y lugares habilitados, que opera el Sistema Estatal para el Desarrollo integral de la Familia.El objetivo es impulsar la cooperación y coordinación entre ambas partes, en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, estableciendo los mecanismos necesarios para ello y celebrar convenios de colaboración con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social.Con ello, se deberá garantizar que ninguna niña, niño o adolescente, acompañados, no acompañados y separados, debe ingresar en una estación migratoria y que se otorgará de inmediato por el Instituto Nacional de Migración (INM), como medida de carácter temporal, la condición de estancia de visitante por razones humanitarias, misma que no estará sujeta a la presentación de documentación ni pago de derecho alguno.Por esa razón, el subsidió transferido será para fortalecer los Centros de Asistencia Social y Establecimientos Asistenciales, así como su infraestructura de alojamiento temporal, acogimiento residencial, cuidados alternativos y acciones de intervención de retornos asistidos y las que corresponden a la participación de las Procuradurías de Protección en materia de representación jurídica y restitución de derechos, para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados.Se dará mantenimiento, reacondicionamiento, habilitación, ampliación, remodelación, rehabilitación, equipamiento y/o el reequipamiento de espacios de alojamiento u otras estrategias de trabajo que resulten relevantes para mitigar la situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes migrantes.También se ofrecerán cuidados de hidratación, alimentación, higiene, atención sanitaria, entre otros, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria en el procedimiento administrativo migratorio y, en su caso, cuando así corresponda al interés superior de la niñez, los correspondientes retornos asistidos o en su caso realizar los acompañamientos para aquellos casos en que se detecte que la niñez migrante requiera de alguna protección complementaria y/o la representación jurídica para la obtención de la condición de refugiado o asilo político.