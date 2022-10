Recibirá Veracruz en 2023 medio billón de pesos para programas sociales

El presupuesto destinado para los programas sociales en Veracruz tendrá un incremento d 12.7 por ciento en 2023, indicó el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.Sostuvo que la prioridad del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son los apoyos a los más pobres, de allí que este aumento significará que el próximo año, la entidad reciba medio billón de pesos."Hay un aumento del 12.7 por ciento en los puros presupuestos para los programas sociales. Yo siempre he dicho que este Gobierno es distinto, estamos en la transformación, no es como antes que a estas alturas del partido e iban a ver a algún Gobierno y decían ya no hay, se acabó. Para Veracruz es un porcentaje del 12.7 de los programas sociales. Estamos hablando de medio billón del presupuesto que aumenta este año", presumió.Huerta Ladrón de Guevara señaló que está cantidad de dinero significa lo de 4 años de presupuesto que destina la Federación para el Estado."Ese porcentaje del 12.7 por ciento se refleja en un aumento de la pensión del Adulto Mayor, que subirá el 25 por ciento a partir del próximo año. De los 3 mil 850 pesos (que recibe actualmente) subirá mil 200 pesos más, y el siguiente año (2024), subirá 25 por ciento y así todos los programas", aseveró el superdelegado.Reiteró que en las administraciones pasadas ocurría "el año de Hidalgo y decían que traca traca traca, que dejen algo, se llevaban los focos, la luz, las ventanas, las cortinas, se robaban los corruptos del régimen anterior, ya sabe ustedes desde Salinas hasta el final se robaban todo el dinero. Hoy es distinto y el dinero es para el pueblo".Negó, tal como lo afirmó la Senadora panista Indira Rosales San Román, que se estén recortando recursos a rubros como la Salud, y por el contrario indicó que lo que de recortan son las partidas para los aparatos burocráticos en las diferentes dependencias, incluyendo la Secretaría de Bienestar, que aunque opera con "austeridad", ve mermado el dinero para gasto operativo."Pero los programas sociales incrementan, que es lo que vale, que es lo que cuenta. Al contrario, en el tema de salud estamos con el programa de médicos y medicinas gratuitas, que está incrementando por los corruptos dejaron con muy malas condiciones los hospitales, no hay médico, falta de matrícula universitaria y aumentan mucho los presupuestos para hacer universidades Medicina, para Enfermería. Hay que revisar bien el presupuesto para que no les digan cosas que no son", recomendó Manuel Huerta.