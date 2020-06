Reciente reforma al Código Civil acortará trámite de divorcio: Registro Civil Orizaba

La reciente reforma al Código Civil permitirá acortar los tiempos para el divorcio administrativo y simplificará los trámites para las personas que deseen concretar su separación, indicó Alan Osorio Falcón, oficial encargado del Registro Civil en Orizaba.



Recordó que anteriormente, había 17 causales de divorcio pero ahora, con la modificación que se hizo, se puede llevar a cabo con la simple voluntad de una de las personas.



Mencionó que antes de la reforma, los ciudadanos acudían a presentar su solicitud y a los 15 días debían ratificarla pero ahora presentan su solicitud y en ese mismo instante se levanta el acta de divorcio.



Aclaró que esta figura procede cuando la pareja no tiene hijos o cuando éstos ya son mayores de edad y no hay bienes en disputa y existe la voluntad de las partes para disolver el régimen con el que están casados.



De igual forma, mencionó, anteriormente los divorciados tenían que esperar un año para volver a casarse, en cambio ahora, al día siguiente de obtener su divorcio pueden iniciar los trámites para un nuevo matrimonio si lo desean.



Sobre la posibilidad de que ahora las parejas pongan a los hijos el apellido de la mujer en primer lugar, comentó que hasta ahora no se tiene ninguna solicitud para ello.



Mencionó que cuando acuden las parejas se les informa de esa posibilidad pero hasta ahora nadie ha querido hacerlo.