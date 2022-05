Una trabajadora de la tienda “Casa Ahued” ubicada en la Plaza Praderas denunció supuestas jornadas laborales superiores a la Ley, la prohibición a poder llevar su comida, la falta de un espacio adecuado para consumir los alimentos y obligación a hacerlo en las banquetas alrededor de la tienda.Y es que al término de la sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Atención a Personas con Discapacidad, aprovechó para dirigirse al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, también propietario de esa empresa y exponerle los presuntos tratos inadecuados que sufren los empleados."En Casa Ahued de donde usted es dueño no dan permiso de comer a los trabajadores, en Praderas. Yo le pido permiso a usted por todos esos trabajadores que no tienen permiso de meter comida en el trabajo, que con 172 pesos diarios tienen que salir a comprar en los establecimientos (de la plaza)", comentó ante los presentes en la Sala de Cabildo.Luego de escuchar su reclamo y aclarar que en su investidura de autoridad municipal, no quería politizar un asunto ajeno al Ayuntamiento; Ahued Bardahuil aseguró que los trabajadores ganan un sueldo por encima "del medio"."Nadie viene a embarrar mi prestigio, le invito a que se sepa que son dos turnos. Tenemos un salario por encima del medio y sería inhumano que se pongan a comer en el mostrador", comentó.No obstante, la empleada refutó asegurando que deben comer afuera de la tienda, porque les revisan las mochilas al ingresar y les impiden que entren alimentos y los coman en la bodega."Con mil 250 pesos a la semana y tengo que comer el desayuno afuera porque no nos dan permiso de comer adentro, en la bodega, o si no, al final de cuentas, no nos dejan entrar con comida al estacionamiento", reiteró a lo que el munícipe respondió que era cierto.Ante la petición de la mujer de permiso para llevar el lonche, alegando que el salario no les alcanzaba para comprar comida en el centro comercial, Ricardo Ahued refirió que no era necesario que comieran adentro de la tienda porque al cumplir su horario laboral ya se pueden ir a su casa.Además, aseguró que la jornada diaria es de 7 horas (una menos que lo que estipula la Ley), pese a que la empleada indicó que presuntamente trabajaban entre 10 y 17 horas continuas."Las personas tienen derecho a trabajar y no tienen por qué quedarse, se pueden ir, ya se van en la tarde. Hay un turno en la mañana y un turno en la tarde", sostuvo una vez más el Alcalde al negar que sea cierto que empiecen a trabajar a las 7:30 horas, como dijo ella, ya que la tienda abre a las 9:00 horas."Yo la invito a usted a que vea el certificado de la Secretaría del Trabajo del nivel de trabajo que tenemos", destacó en el intercambio de palabras que hubo en el recinto de sesiones.