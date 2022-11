Reclaman pago de prestaciones en ingenio “El Carmen”, en Ixtaczoquitlán

En demanda de que se les cubran los pendientes que hay por 50 millones de pesos, trabajadores sindicalizados del ingenio “El Carmen” impidieron el ingreso de personal externo.De acuerdo con los inconformes, desde hace varios años la empresa García González (Gargonz) tiene pendiente de cubrir prestaciones que van desde apoyos para despensa y becas para los hijos de los trabajadores a botas y gabardinas de trabajo.Señalaron que por ejemplo desde hace ocho zafras no les han dado zapatos industriales ni las gabardinas, a pesar de que es una prestación que está incluida en el Contrato Colectivo de Trabajo.Detallaron que las becas escolares para hijos de trabajadores tienen alrededor de 14 meses que no se pagan, lo que representa una cifra de alrededor de seis millones de pesos.Agregaron que debido a que no se ve disposición por parte de la empresa a cumplir con los pendientes, el pasado martes, en asamblea, se presionó al comité sindical a emprender acciones.Indicaron que si bien no se tomaron las instalaciones, se evitó que el personal externo ingresara a laborar en las diversas áreas donde se da mantenimiento y esperan que el grupo Gargonz dé una respuesta.