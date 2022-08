Reclaman que municipios panistas no reciben obras financiadas con recursos estatales

Las administraciones encabezadas por alcaldes emanados del Partido Acción Nacional (PAN) no han recibido obras financiadas con recursos estatales, acusó su dirigente en Veracruz, Federico Salomón Molina.En conferencia de prensa, indicó que los gobiernos municipales panistas sólo han podido acceder al dinero de participaciones federales, que ya está etiquetado para acciones específicas."No, para nada (reciben obra estatal), inclusive están pellizcándole o más que eso, (están medio suministrando los recursos, con infinidad de obstáculos, para que finalmente no llegue a tiempo", indicó al ser cuestionado sobre que de las 21 obras que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) ejecuta con recursos estatales, cinco se realizan en Xalapa, donde gobierna el morenista Ricardo Ahued Bardahuil.Al recordar los subejercicio que supuestamente se dieron en las administraciones morenistas salientes, como en Xalapa; Salomón Molina criticó la actitud "arrogante" e ineptitud de las autoridades que pertenecen al partido en el poder."Aquí en el Estado no hay siquiera un programa real para generar las inversiones necesarias, y en el tema de infraestructura no la hay. Solamente vemos que están parchando las ciudades o tapando los huecos", reafirmó al recordar que más que ayudar a las demarcaciones veracruzanas, lo que se hizo fue desaparecer fondos para la seguridad y el fortalecimiento municipal."No hay ningún tipo de ayuda a los municipios del Gobierno estatal, inclusive a los municipios se les quitaron los fondos como el FORTASEG, FORTAMUN. Todos los programas que antes tenían los ayuntamientos se les han ido quitando para concentrarlos. El Presidente de la República (es) algo nefasto y realmente no ayuda".Además cuestionó que el socavón que se produjo en la avenida Rafael Murillo Vidal, cerca del Museo de Ciencia y Tecnología Kaná, ya lleva cuatro meses y no ha sido reparado, lo que ya provocó dos accidentes automovilísticos y representa un peligro para quienes hacen ejercicio físico en esa zona."Tiene cuatro meses y no han podido reparar un pequeño socavón. Qué van a poder hacer una obra grande para Veracruz, nunca lo van a hacer (...) Simple y llanamente puras mentiras", reseñó el líder del blanquiazul en la entidad.