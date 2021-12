Reclaman químicos del Sector Salud ser incluidos en catálogo de profesiones

Químicos clínicos de la Secretaría de Salud Estatal se manifestaron porque afirman que fueron excluidos del "catálogo sectorial de puestos" para estar en la posibilidad de alcanzar escalafones con mejor salario.Actualmente desarrollan todas las actividades de químicos, pero su profesión no está considerada en dicho catálogo y sólo pueden aspirar a ser técnicos, aún cuando han estado al frente de la pandemia por el COVID-19 porque son ellos los que se encargan de hacer las pruebas y procesarlas.“El pasado 18 de noviembre se nos informó de forma oficial de que no estamos incluidos en el catálogo sectorial de puestos de la secretaría de salud federal por lo tanto no podemos seguir aspirando a la promoción a químicos, la mayoría, si no es que el cien por ciento somos químicos titulados, cursos, certificaciones. Lo que queremos es ser incluidos, que se nos reconozcan las funciones, todos hacemos las funciones del químico, pero no en contrato”, precisó Damián Hernández Cazarín, Químico Clínico.“Somos los que tomamos las muestras de COVID, nosotros en el Laboratorio Estatal procesan las PCR, sin nosotros la cifras que se dan diariamente no estarían disponibles a la población”, señaló Heriberto Gómez, Químico Clínico.Sin embargo, en el mes de noviembre les informaron que sólo podrán aspirar a ser técnicos aún cuando llevan más de 20 años en el laboratorio, mientras que carreras como biólogos marinos o ingenieros químicos, si están consideradas para escalafón.Señalan que son discriminados por la Secretaría de Salud, al excluirlos y sobre todo que realizan funciones de un químico.“No es posible que no se nos valore como profesionales, contamos con cédula emitidas por la máxima casa de estudios, de por sí ya nos tenían contratados como técnicos de laboratorio, auxiliares, códigos inferiores por falta presupuestal, pero se nos ha limitado porque a los que tienen 20 años se les está coartando su movimiento escalafonario, tenemos que presentar títulos de biólogos marinos, ecólogos y otras licenciaturas que el catálogo tiene incluido”, dijo Heriberto Gómez, Químico Clínico.Se unieron químicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, del Hospital de Tarimoya y del Laboratorio Estatal.