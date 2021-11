Recolección de basura y alumbrado, pendientes para próximo Gobierno de Coatepec

El servicio de recolección de basura ha sido uno de los "talones de Aquiles" del Gobierno Municipal de Coatepec.El alcalde Enrique Fernández Peredo admitió que una de las principales quejas de la población es referente a la basura y al alumbrado público.El Edil dijo que uno de los factores del atraso en el servicio es el mantenimiento de las unidades y, en este sentido recordó que, al recibir la administración de los siete vehículos que le dejaron, ninguno servía."Al inicio se reportaron 7 vehículos pero no servían, se compraron algunos camiones de uso por falta de presupuesto para mejorar el servicio pero como todo vehículo hay que mantenerlos y eso ha (ocasionado) los atrasos en el servicio de recolección pero se hizo lo posible para componerlo", mencionó.Asimismo, agregó que se trató de restablecer el servicio de la campana; sin embargo, aseguró que no se pudo ejecutar, ya que esto implicaba aumentar nuevas plazas en el sindicato, por lo que no se podía comprometer el presupuesto de la siguiente administración."Otro rubro que queríamos restablecer eran los servicios de la campana pero que no se pudieron ejecutar por muchas cuestiones, entre éstas aumentar nuevas plazas para sindicato, no creímos conveniente a estas alturas implementar un programa que pudiera comprometer el presupuesto de la siguiente administración, en este momento tanto en la cabecera como en las comunidades, está pasando sólo una vez a la semana también por la pandemia", explicó.Del mismo modo, señaló que se dejará un déficit de 600 luminarias en el Pueblo Mágico, pues el dinero ya no alcanzará para cambiarlas."Recibimos un déficit de 3 mil 500 luminarias, actualmente son 600, algunas las cambiaremos pero otras ya no dará el presupuesto", finalizó.