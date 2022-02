Recolectan pañales, material de limpieza y medicamentos para Cáritas Xalapa

En conferencia de prensa se dieron a conocer los resultados de la colecta organizada por la empresa BMR, la cual se entregó a Cáritas este jueves.Eterlina Hernández Morales informó que han trabajado en colaboración con otros grupos en diversas campañas, en esta ocasión colaboraron con Cáritas. Expuso que gracias a los clientes de la empresa se lograron recolectar materiales para adultos mayores, como pañales, material de limpieza, higiene y medicamentos.Hernández Morales comentó que de darse otra oportunidad, seguirán colaborando con Cáritas en próximas colectas. "Vamos a seguir trabajando en esta campaña, o en otras, si el padre nos lo permite, recolectando con la sociedad".Por su parte, el presidente de Cáritas, Quintín López Cessa, aprovechó la oportunidad para agradecer a la empresa la colaboración. Asimismo, manifiestó que aunque la pandemia ha detenido ciertas actividades, no ha frenado la intención de la gente por ayudar, expresó que si bien la participación y apoyo no aumentó, si se mantuvo estable."Gracias a Dios, Cáritas ha podido trabajar continuamente, la pandemia en lugar de ser algo que nos haga suspender los trabajos, los duplicó (...) Parece raro pero pensábamos que la colecta anual que se hizo el año pasado se iba a venir muy abajo, yo creo que la misma gente se sintió sensibilizada por mucha gente que estaba falleciendo y por otros que no tenían los medios para salir adelante", dijo.Declaró que pocas veces se ha trabajado en colaboración con empresas pero que, poco a poco se va creando una cultura de compartir. "Algunos donativos fueron bastante significativos, yo no digo que son muchos pero gracias a Dios se va haciendo una consciencia de compartir los bienes".Por último, explicó que de los materiales más necesitados son medicamento y productos alimenticios, ya que aunque también necesitan apoyo para el albergue de adultos mayores en Coatepec, muchos de ellos ya optan por quedarse en su casa, pues con el apoyo que les da el Gobierno prefieren pagar a algún asistente que los apoye.