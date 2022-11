Recolectarán juguetes para niños de zonas de montaña de Veracruz

Este sábado la asociación civil “Flor de Lis” y los Scouts Tradicionales de México llevarán a cabo en Xalapa colecta de juguetes y apoyos para niños y familias de la zona de montañas, se situación vulnerable, de calle e incluso niños trabajadores de las zonas cafetaleras.Filiberto Lozano, presidente de la asociación civil “Flor de Lis”, lamentó que vienen familias enteras de comunidades de Puebla a trabajar en cafetales, incluso niños, que ganan un peso por kilo de café que cortan, por lo que también buscan agasajarlos con un juguete.Expuso que estos infantes no pueden recibir ayuda gubernamental debido a que muchos no tienen ni acta de nacimiento.Ante esta situación de trabajo infantil, Lozano cuestionó la intervención de las autoridades, afirmando que este tipo de situaciones sucede en otros sectores.“Hay indolencia de los propietarios de las zonas cafetaleras o de las fincas; (estas familias) están cortando y recolectando en unas condiciones miserables, sin prestaciones. Nosotros vamos y acudimos y hacemos un regalo a esos niños que vienen a trabajar en unas condiciones donde dices ‘¿dónde están las autoridades?’, por que un niño no puede trabajar y vienen con sus familias y trabajan, lo mismo pasa con la caña, lo mismo pasa con muchas cosas, eso es la parte que no se ve, es que en bienestar no ha llegado hasta allá”.El presidente de la asociación civil Flor de Liz acompañado de líderes scouts reiteró a la ciudadanía la invitación para participar en esta colecta y apoyar a los niños en esta temporada de frío y temporada navideña. Evento en el que se conmemorará a ciudadanos xalapeños destacados.“Sábado 26 de noviembre a las 11:00 horas arribarán en plaza Lerdo para montar centros de acopio de juguetes, medicina, ropa para gente en situación de calle, vulnerables en las zonas de montaña. Vamos a estar a lo largo de las 6 horas reconociendo cada hora a xalapeños que han hecho algo para la sociedad. Son ciudadanos comunes que dieron un servicio en Xalapa y que permanecen olvidados”, comentó Lozano.Los scouts también recibirán las donaciones en el Parque Bicentenario cada sábado de 16: a 18:00 horas. Aportaciones como ropa, juguetes en buen estado sin uso de baterías, medicina y croquetas para los perros mascotas que no tiene alimento, la colecta permanecerá abierta hasta días previos al 5 de enero y buscará brindar juguetes a niños de 8 comunidades.