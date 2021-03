Recomienda ORFIS que Teocelo acuerde con anterior administración conclusión de obra

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) hizo una observación por un daño de 194 mil pesos en la remodelación del Salón Social de Teocelo, realizada por la administración municipal anterior encabezada por Ana Lilia López Vanda.



Al respecto, el regidor único, Luis Valencia López, informó que por el momento no hay proceso penal en contra del Gobierno anterior por dichas irregularidades que se encontraron.



El edil señaló que a través del área Jurídica del ORFIS, se le informó de estas observaciones e instruyó a las autoridades municipales actuales para que le den seguimiento a la observación.



En este sentido, abundó que dicho órgano recomendó que se lleve a cabo una reunión entre ambas autoridades para conciliar y reparar los daños y el salón social pueda ser reabierto, pues lleva tres años cerrado.



“En pláticas con el Jurídico del ORFIS se llegó a la conclusión de que, si bien es un recurso alto los 190 mil pesos pero no en comparación con los 5 millones que se gestionaron para esta obra y de estos casi 2 millones que se tuvieron que regresar a la tesorería de la Federación porque no se dejó contratado ese importe”, comentó.



El edil recriminó nuevamente que, desde la presidencia municipal, la cual es la facultada, exista apatía y negligencia para buscar una solución a dicho problema.



“No existe un procedimiento penal por ahora, se ha alargado este procedimiento por apatía de la Presidencia Municipal quien es la facultada, puede haber demanda pero recomiendan una reunión entre autoridades salientes y Gobierno actual para llegar a una solución”, detalló.