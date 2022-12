Recomiendan a guadalupanos tener cuidado con pirotecnia, en Veracruz Puerto

El Obispo Emérito de la Diócesis de Veracruz, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, pidió a las personas que integran las peregrinaciones a que tengan vigilancia y cuidados en caso de que usen pirotecnia en las actividades que realizan para la conmemoración de la Virgen de Guadalupe.Consideró que el manejo de este material implica muchos riesgos, por lo cual, en caso de recurrir a explosivos como parte de los festejos a la Virgen se haga con el cuidado adecuado y mejor abstenerse del uso.“Como cosa privada mejor que se abstengan porque siempre es un riesgo, cuando ya son cuestiones de fiestas, hacerlo con mucha vigilancia porque de otra manera hay riesgos”, indicó.Tradicionalmente en algunos municipios la pirotecnia es parte importante de las celebraciones patronales, por ello, indicó que los párrocos deben recomendar a los files que el uso sea con prudencia.“Generalmente esto son grupos de fieles los que se encargan de esas cosas, los párrocos tienen que buscar la manera de prevenir a estas personas para que las cosas se hagan con prudencia, no puedes tener pirotecnia, cohetones, sin que haya una vigilancia, cualquiera puede llegar distraídamente y provoque una explosión”.Aunque en municipios como Veracruz y Boca del Río, el uso de este tipo de explosivos están prohibidos, en otros, no existe restricción, por ello, llamó a que se use con responsabilidad.