Recomiendan a padres de familia descargar libros de texto para ciclo “virtual”

A una semana y media de que inicie el ciclo escolar 2021-2022, se desconoce el proceso en la distribución de los libros de texto gratuito, advirtieron directoras de nivel primaria en la ciudad de Veracruz.No obstante, explicaron que se ha recomendado a los padres de familia a que descarguen los libros a través del sitio web de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) https://www.conaliteg.sep.gob.mx/ , o bien a través de su aplicación."Vamos a trabajar los libros de texto, ya sea que se obtengan de manera física o de la red. Nosotros tenemos que arrancar no importa que se entreguen a tiempo o no", dijo la directora de la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río", Gladis Rojas.Reiteró que aún no se detalla por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz la logística para la entrega de los libros, para lo cual se requiere un esfuerzo y recursos porque es necesario costear el traslado y hacerlo con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades."Hay toda una logística detrás de la entrega de libros de texto, porque al final de cuentas se necesitan recursos para ir a buscarlos, descargarlos, en el caso de la escuela son más de 2 mil libros que hay que ir a acarrear, tener claro hacer una logística de entrega a los padres de familia y eso requiere recursos", dijo.En caso de que los padres de familia no cuenten con las posibilidades para descargar los libros desde la página de Internet, se buscará la forma para hacerles llegar de forma física los textos."Van a ser las dos modalidades, buscando que sea seguro para los maestros, padres de familia y sobre todo los niños, lo ideal es que trabajaran con los libros en línea pero como no todos tienen acceso, se va a buscar la manera de que los libros físicos les lleguen", dijo por su parte la directora de la Escuela Primaria “Heriberto Jara Corona”, Sara Ortiz Delgadillo.La delegación de la SEV en Veracruz informó que será esta semana cuando se den a conocer los detalles de la distribución de los libros.