Recomiendan a papás supervisar manipulación de pirotecnia de sus hijos

Coheteros de Coatzacoalcos pidieron a los padres de familia a supervisar a sus hijos al momento de quemar pirotecnia.Explicaron que aunque se trate de “chispitas” o “luces”, el riesgo de un accidente existe, por lo que les solicitaron que al momento de manipular los cohetes los niños siempre lo hagan en compañía de un adulto.“La recomendación que hacemos año con año es que tengan precaución, que no dejen solos a los niños y no permitan que se echen los cohetes a la bolsa. Siempre estar bajo la supervisión de un adulto para no dejarlos solos, porque luego resulta que por estar con el amigo dejamos a los chiquillos solos y los chiquillos son traviesos”, comentó Alfredo Pérez, quien lleva más de 30 años en el negocio.Los coheteros se instalaron desde finales de octubre y estarán en la parte trasera de la Expo Feria hasta el próximo 6 de enero.Además, están cumpliendo con las medidas que han determinado la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Protección Civil.“Ahorita sí salió mucha variedad. Hay mucho lo que son luces de colores para niños, mucha variedad, el ‘mini Coronavirus’, el año pasado salió el ‘Coronavirus’. Hay chispitas a 10 pesos con 100 piezas. Hay mucho producto y a buen precio, tratando de economizar lo más que se pueda para el público en general. Sabemos de la situación que se está viviendo con la economía“, detalló Jean Carlos Pérez, integrante del Grupo Puerto México.Los comerciantes cuentan con las medidas sanitarias pertinentes por la pandemia de COVID, así como extintores, agua y distancia adecuada entre cada puesto para prevenir algún accidente.