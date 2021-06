Reconoce CAEV problemas con abasto de agua en Álamo

Aunque durante la primera mitad de este 2021 se han registrado más lluvias que en el mismo periodo del año pasado, la captación de agua no se ha optimizado, señaló Hagui Hernández Hernández, jefe de la oficina operadora de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Álamo.



Asimismo, explicó que a la par se ha extendido la mancha urbana y con ello hay mayor número de usuarios que requieren ser atendidos.



Añadió que el problema se ha agudizado debido a que el estiaje prevaleció durante más de tres años, por lo que la acumulación del vital líquido con las lluvias de este 2021 no es suficiente todavía, aunado a que con el calor el consumo es mayor.



Detalló que la zona urbana de la ciudad se abastece con tres pozos, pero ante la insuficiencia se tiene que recurrir al tandeo, así también al reparto con pipas.



Hagui Hernández indico que el tandeo se lleva a cabo cada dos días, para que las personas que no cuentan con recipientes grandes no se queden sin el agua.