Reconoce Diputada que tema del retiro de la caseta de Fortín quedó pendiente

La diputada Corina Villegas Guarneros reconoció que un pendiente que se dejó en el 2019 fue el tema del retiro de la caseta de peaje de Fortín de las Flores, pero dijo que no se logró porque no se pueden prescindir de los recursos económicos que ésta genera.



En entrevista, destacó que: "Es un tema que tenemos pendiente y vamos a seguirlo revisando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes".



Indicó que se tiene conocimiento de que en su momento el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, se había comprometido con los empresarios en que en el 2019 sería retirada, sin embargo, dijo la legisladora que no se pudo hacer porque se afecta el presupuesto.



"No podemos nosotros prescindir en estos momentos del recurso económico. Considero que habría que analizarlo más y sí pudiera existir la posibilidad el próximo año".



Es de recordar que el año pasado, los empresarios se reunieron con el Mandatario estatal y éste les dijo que se quitaría la caseta pues es una muralla economía entre Orizaba y Córdoba, pero no ocurrió así.