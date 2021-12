Reconoce Gobernador a jóvenes y científicos destacados de Veracruz

En Veracruz la cuarta transformación le da oportunidad a los jóvenes, pues ser joven no es sinónimo de inexperiencia, ni de irresponsabilidad, señalo el gobernador Cuitláhuac García Jimenez y destaco que en su gabinete hay jóvenes valiosos.“Ser joven no es sinónimo de irresponsabilidad, juventud, no es sinónimo de dejadez, ser joven no es sinónimo de rebeliones sin causa, no, hoy los jóvenes deben estar preparados, deben sentirse libres, ejercer su libertad plena, pero mirando siempre que alrededor de ellos existe una comunidad. Enseñemos a los adultos que no se puede impedir que un joven se desarrolle pretextando que no está preparado”, resaltó.En el mensaje que dirigió en el marco de la entrega del “Premio Estatal de la Juventud”, el mandatario veracruzano reconoció que cada vez mas jóvenes se incluyen en las diversas actividades sociales, económicas, artísticas, culturales y políticas.Y es que esta actividad de la juventud veracruzana dificulta cada vez más al Instituto de la Juventud Veracruzana (INJUVER), determinar a quienes serán galardonados con este reconocimiento.Por lo anterior, reiteró que su gobierno le apuesta a la juventud, por ello en el gabinete hay varios quienes han demostrado su capacidad, en el desarrollo de la administración con resultados óptimos.“Agradezco a los jóvenes que participan en mi gobierno, hoy algunos de ellos me acompaña, quizás no los más jóvenes, la más joven, faltaría alguno, pero los que están aquí miembros del gabinete que son muy jóvenes”, apuntó.De este modo felicitó a los galardonados y rompió el protocolo, para tomarse la fotografía con todos en el patio central de palacio de gobierno.Este año recibieron el galardón en las categorías Aportación a la Cultura Política y a la Democracia, Christian Ochoa Zárate; Ciencia y Tecnología, Cindy Lizbeth Santiago Castañeda; Derechos Humanos, GMMUN Latinoamérica (Jorge Luis López Julián, María Elizabeth Pazzi Manzano, Alejandra Cuevas Ramírez y Midory Ruth Reyes Reyes).En Expresiones Artísticas y Artes Populares, David Montes Ramírez; Discapacidad e Inclusión Social, Ana Paola Morgado Luna; Compromiso Social, Bio Technology Maker ITESCO, (Carlos Eduardo Cruz Rodríguez, Jorge Iván Martínez González, Paúl Adrián Martínez Sánchez, Alexia Elizabeth Linares Ambros y Tania Lizbeth Coutiño Jiménez).Así como Fortalecimiento a la Cultura Indígena, Huitzilin, Unidos por la Cultura (Miguel Reyes Ordóñez, Zaida Elena Benito Rubio, Diego Hernández Reyes y William Fernando Cruz Méndez; Ingenio Emprendedor, Preemar Soluciones Acuícolas (Giusseppe Andrade Martínez); Protección al Ambiente, Beatriz Castillo Ortiz, y Logro Académico, Itzel Abigail Herrera Gómez.La directriz en el impulso a la ciencia y la tecnología es clara en Veracruz, ambas deben estar arraigadas en la solución de las diversas problemáticas de la sociedad, cubriendo todas las cualidades del ser humano, destacó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Durante la entrega del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, el mandatario celebró que hoy sean distinguidos no sólo los grandes avances ingenieriles, sino las investigaciones que parten del humanismo en las Ciencias Sociales y de la Conducta, la Biología, la Química y la Salud, permitiendo enfrentar la emergencia sanitaria o tecnificar la producción agropecuaria, gracias a que la ciencia es vasta y universal.Acompañado por el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, y el director del Instituto Tecnológico de Veracruz (ITV), Marco Antonio Salgado Cervantes, agradeció la intervención de profesionales y académicos del Tecnológico de México, el Politécnico Nacional, la UNAM y el INIFAP que conformaron el jurado y participaron del evento vía remota.El director general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET), Darwin Mayorga Cruz, afirmó que seguir impulsando este rubro, pero con responsabilidad, es también hacer política y de altura; agregó que el premio consiste también en un estímulo económico de 50 mil pesos por categoría.Es así como se reconoció a Armando Sánchez Nungaray, área Físico-Matemática; Consuelo Morgado Valle, Química-Biológica; María Elena Hernández Aguilar, Medicina y Ciencias de Salud; Juan Francisco Rodríguez Landa, Humanidades; Celia del Palacio Montiel, Ciencias Sociales; Ángel Rafael Trigos Landa, Biotecnología y Agropecuarias, y Leandro García González, Ingeniería, todos de la UV.Además de María Guadalupe Aguilar Uscanga, de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias del ITV, quien refrendó el compromiso de continuar generando cambios en beneficio de la humanidad, inspirando a nuevas generaciones y así contribuir a un mundo mejor.