Reconoce SEV falta de docentes en escuelas de Rafael Delgado

Debido a problemas de salud y otras situaciones, en algunas escuelas de la zona centro faltan algunos docentes ante aula, reconoció el delegado de la SEV en Orizaba, Ángel Huerta Anzures.Mencionó que hay docentes que están cubriendo, pero hay escuelas en donde no se tiene a profesores en el aula porque algunos no regresaron.No obstante, indicó que en este regreso a clases el balance "es muy positivo".Mencionó que a excepción de la escuela primaria “Modelo Enrique Laubscher”, todas las demás instituciones de educación básica de la zona a su cargo iniciaron actividades sin problema y ese mismo plantel al día siguiente ya estaba trabajando.Señaló que desde su cargo conmina a los trabajadores de la educación a que lleguen a acuerdos, pues los únicos que salen afectados los alumnos y alumnas.Comentó que en general, los mismos docentes están apoyando en este tema, al igual que los padres de familia, pues ya era necesario regresar a clases presenciales y sólo hay algunos profesores que no pudieron hacerlo por alguna circunstancia.Agregó que esa es una situación en la que no tienen injerencia, pues depende directamente de la SEV, ya que ellos son los que tienen injerencia en el recurso humano, pero se trata de cubrir en esos casos.