Reconocen a COBAEV por alternativas de educación a distancia durante la pandemia

El COBAEV fue el único sistema en el estado que aplicó una plataforma digital para impartir clases a sus alumnos durante la pandemia del COVID-19 y con ello se evitó la deserción escolar y se incrementó la matrícula, señaló la dirigente del Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Erika Ayala Ríos.Expuso que durante la pandemia los planteles COBAEV no estuvieron cerrados, solo resguardaron a los trabajadores y dieron clases a través de la plataforma mencionada, lo que permitió interactuar con los alumnos sin que se perdieran clases.En el caso de aquellos alumnos que no contaban con las herramientas para tomar clases por Internet, acudieron a los planteles educativos por material."Para eso tuvimos abiertas las escuelas, ya era distinto que fueran dos o tres jóvenes durante la semana para recoger material y el resto a distancia, por eso creo que fuimos de las instituciones que tuvo una menor deserción escolar con respecto a otros sistemas y además hubo la atención, porque el personal administrativo acudía de forma regular para poder dar seguimiento y sobre todo para los jóvenes que no iban al plantel o que no entraron a la plataforma eran buscados por nuestros trabajadores, para ver cuál era la circunstancia por la que estos niños no habían entrado, eso nos ayudó mucho" enfatizó.Ayala Ríos mencionó que la plataforma ya es parte del sistema y caso de alguna contingencia mayor no se suspenden las clases pues pueden tomarlas desde casa.