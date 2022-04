Reconocen a treinta talentosos veracruzanos en la Cámara de Diputados

En una ceremonia sin par, treinta veracruzanos que han destacado en ayuda al prójimo, artes, ciencias y deportes fueron homenajeados por legisladores federales veracruzanos dentro del encuentro “Veracruz en San Lázaro”.En el auditorio “Aurora Jiménez”, del Palacio Legislativo se sumaron, en un acto inédito, talentos y liderazgos veracruzanos que han enriquecido a México y el mundo gracias a su esfuerzo, disciplina, talento, solidaridad y aporte en diversos campos.En un hecho histórico, dentro de la Cámara de Diputados y a través del Espacio Cultural San Lázaro, se desarrolló la ceremonia donde legisladores veracruzanos e invitados especiales celebraron de pie y con aplausos a deportistas, científicos, músicos, cantantes, pintores, promotores culturales y activistas sociales, reunidos en un mismo sitio."Este acto es el momento estelar de Veracruz en San Lázaro, Esplendor del Golfo de México. La Historia de México no podría entenderse sin el pueblo veracruzano, sin cada mujer y hombre que ha dado lo mejor de sí y hasta su vida por nuestra patria", expresó la diputada federal Ivonne Cisneros Luján."Celebrar la grandeza de Veracruz es celebrar a su gente, a los que nacieron en nuestra tierra y que dentro o fuera del estado han demostrado con creces que son líderes indiscutibles de lo que hacen", dijo en su mensaje de apertura.Previa lectura de semblanza sintetizada, entre aplausos y porras, cada uno recibió su reconocimiento entregado por las legisladoras Ivonne Cisneros Luján, Rosa María Hernández Espejo, María del Carmen Pinete Vargas, Martha Rosa Morales Romero, Lorena Piñón y los legisladores Mario Torres Escudero y el veracruzano presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna."Son gente que antepone sus necesidades e intereses con tal de ayudar a otros, para nosotros eso tiene un gran valor social, por eso es muy merecido este reconocimiento ya que ponen el nombre de Veracruz en lo más alto", expresó Gutiérrez Luna.Por su trabajo de Solidaridad Social fueron reconocidos la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Veracruz, en manos de Susana Lara García; el Asilo Comedor Gratuito (COGRA), en manos de su fundadora María Teresa Mendoza; el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral AC en manos de Karina Martínez Vera; la Orquesta Inclusiva de Veracruz, A.C, con su fundador Donaciano Castillo Zárate; y originaria de Coatzacoalcos, la Fundación Te Queremos Ayudar, con Xóchitl Mortera Hernández.Del área académica fueron distinguidos Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, de la UNAM; Víctor García Castaño, del Centro de las Artes Indígenas; Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Xalapa; Lázaro Hernández Bautista, embajador de pueblos nahuas; Cecilio Morales Vázquez, defensor de la lengua Tutu Nakú; Roxana Ramos, escritora originaria de Coatzacoalcos.En artes plásticas se reconoció el pintor Jorge Domínguez Cruz; la escultora María Lagunes; el fotógrafo xalapeño, Héctor Pedro Montes de Oca Flores; la creadora de arte textil, Mercedes Name Acosta; la artista en diseño gráfico, María de Lourdes Ortiz Zamudio; la ilustradora Iliana Pámenes Valencia; el maestro en dibujo, Milburgo Treviño Chávez; y Pedro Trueba Zepeda, arquitecto y artista plástico.En el rubro de canto y actuación Iván Caraza, actor y cantante; el tenor Armando Mora Juárez; la compositora náhuatl, Manuela Pérez Rivera; Antonia Salazar Zamora, cantante y actriz y el barítono veracruzano, Genaro Sulvarán Bernal.Como deportistas fueron reconocidos, Luis Arturo Hernández Carreón, “El Matador”, futbolista ganador de copas del mundo; Juana Beatriz Martínez Sánchez, seleccionada nacional de voleibol. Agradeció la distinción, pero no pudo asistir a recibirla, Fernando Luis Remes Garza, el popular beisbolista “El Pulpo Remes”.En la música, el arreglista veracruzano, Manuel Alberto de la Rosa Sánchez; la coreógrafa y bailarina, Olivia García Chávez; la Orquesta Sinfónica de Xalapa de la Universidad Veracruzana, Tonatiuh García Jiménez; así como Ricardo Perry Guillén, de los Cojolites, ganadores del Grammy.Los talentosos veracruzanos expresaron su emoción por el homenaje colectivo realizado en “Veracruz en San Lázaro, Esplendor del Golfo de México" que tiene la finalidad de difundir toda la riqueza socio-cultural de la entidad.Este jueves, en último día del espacio cultural se presentará una muestra gastronómica, artesanal y de productos típicos, así como bailes tradicionales, carnavalito veracruzano, presentación de libros y el cierre con un concierto de rock.