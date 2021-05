Reconstruiremos Xalapa como la mejor capital de México: Cinthya Lobato

Con una representación con personajes de la Xalapa de antaño, aludiendo a las artes, la cultura, la música y los oficios de la capital del Estado, inició su campaña la candidata de Unidad Ciudadana a la Presidencia Municipal, Cinthya Lobato Calderón.



En el jardín de un tradicional salón ubicado en el zona Centro y con la firma de 100 ciudadanos que se comprometieron a impulsar cada uno desde sus trincheras un proyecto de Unidad Ciudadana, destacando las primas de su contrincante del PRI-PAN-PRD David Velasco Chedraui, Cinthya Lobato dio su palabra que de llegar al Gobierno la capital será una ciudad desarrollada, competitiva, sostenible y justa para todos.



“Donde la gente del campo y la ciudad viva con calidad, con dignidad y oportunidad; en donde el transporte público sea de excelente calidad, seguro, eficaz, limpio y sostenible; vamos a reconstruir a Xalapa y vamos a reconstruirla como la mejor Capital de México”, asentó ante los invitados que vestían de color blanco al igual que ella y su candidatos a diputados locales por Xalapa, Benjamín Callejas y Alejandro de la Madrid.



Al referir que trabajará para que las mujeres se sientan seguras en todo momento y en todo lugar y tengan las mismas oportunidades que los hombres, con acceso a los servicios públicos, a viviendas dignas, a puestos de trabajo decente y bien remunerados, se comprometió a abrir las puertas de la justicia, para que las mujeres sean valoradas y respetadas.



“Reconstruiremos Xalapa para generar empleos con salarios justos y suficientes para todos; para que los generadores de empleo y de riqueza encuentren el apoyo y la empatía de su gobierno municipal; para que haya servicios médicos y medicinas; para que la educación sea de la más alta calidad, para que en cada hogar y en cada familia haya seguridad alimentaria”.



Asentó que los parques y jardines volverán a lucir verdes y hermosos, ya que se plantan árboles que sean nuevamente el orgullo de los xalapeños, “tendremos calles seguras, limpias, ordenadas, vamos a erradicar los baches en nuestra ciudad. La imagen urbana será una imagen humana y ecológica”.



De igual modo, con la bandera de la diversidad sexual a un lado de donde otorgaba su discurso, dijo que la cultura y las artes volverán a aflorar, con las galerías y museos, en las escuelas de la periferia, en todas las calles y plazas, ya que cada rincón de Xalapa será un espacio vibrante de las artes, de la cultura, de la sana convivencia social.



“Reconstruiremos Xalapa, para proyectarla al porvenir”.



Cinthya Lobato reconoció que no será una tarea fácil y que no se pueden asegurar soluciones inmediatas y milagrosas, ya que de la noche a la mañana no se pueden resolver los viejos y nuevos problemas que aquejan a Veracruz, “pero puedo prometer y prometo ir hacia un nuevo horizonte socioeconómico y político en la ruta de la moderación que les propone Unidad Ciudadana”.



La candidata aseguró que su proyecto para gobernar Xalapa será el de la reconstrucción ante dos pandemias: la pandemia vírica y la pandemia política, pues recordó que desde hace 17 años los anteriores gobiernos han despreciado la ciencia, la tecnología, la planeación, la educación, la sanidad, la ecología, la seguridad pública, el crecimiento económico, la movilidad, la calidad de vida, la cultura, la participación cívica y democrática, lo que provocó lo que lamentablemente hoy es Xalapa.



“El nuestro será el gobierno de la gente. Por eso tenemos una planilla cien por ciento ciudadana y muy pronto anunciaremos una plantilla directiva municipal, también cien por ciento ciudadana, conformada por las mejores mujeres y los mejores hombres, por gente formada y preparada, personas confiables y honestas, totalmente comprometidas con Xalapa y con todos ustedes”.



Para finalizar, expresó que ve a una Xalapa con el deseo de desarrollo científico, económico, social, cultural, ambiental, de vincularla con el mundo, de ser una ciudad competitiva, innovadora, una capital que rompa con su destino trágico en la cual se encuentra hoy en día.



Por ello, invitó a la ciudadanía a crear, a hacer, a atreverse a tomar el reto de reconstruir a Xalapa. “A Ustedes y a quienes se vayan sumando a nuestro proyecto, los convocaremos en 21 días a 21 diálogos para gobernar Xalapa en el siglo XXI”.