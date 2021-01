Reconvierten Hospital General del IMSS en Orizaba; ahora será exclusivo para COVID

Trabajadores del Hospital General Regional de Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dieron a conocer que a partir de este día el nosocomio será completamente para atención COVID-19, por lo cual en el área de hospitalización ya no será atendido ningún paciente que no sea tema de coronavirus.



En tanto en consulta externa y cirugía se mantendrán cerrados ante la reconversión, las urgencias que no sean de coronavirus se mantendrán en funcionamiento y en caso de requerir hospitalización se van a derivar al hospital de Córdoba.



La consulta externa será enviada a otros hospitales con excepción de oncología, oncología pediátrica, oncología quirúrgica, psiquiatría y psicología, clínica de mama, hematología, embarazo de alto riesgo, medicina física y rehabilitación



Dijeron que también tienen conocimiento de que la consulta externa de cardiología y oftalmología la primera vez deberá ser gestionada con la coordinación de la consulta externa, medicina interna y cirugía y para atención de otras consultas será a petición del médico especialista.



La consulta de neurocirugía y neumología será gestionada de primera vez y todas las demás citas que se requieran, exclusivamente serán gestionadas por la coordinación de la consulta externa, cirugía y medicina interna, todo esto es a consecuencia de los subespecialistas se encuentran como parte del equipo COVID-19.



Los hospitales de subzona realizarán procedimientos quirúrgicos abdominales, pero no se incluirán las cirugías de exploración de vía biliar.



En el Hospital de Orizaba se dejarán dos quirófanos para emergencias y urgencias quirúrgicas, cirugía general y obstetricia; y todos los demás pacientes que requieran cirugía serán enviados al hospital de Córdoba.