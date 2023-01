Recordarán la Época de Oro del Cine Mexicano, en el Centro Recreativo Xalapeño

Este viernes a las 19:00 horas en el Centro Recreativo Xalapeño se presentarán las exposiciones “Testimonios de la Época de Oro del Cine Mexicano” y la develación de un busto de del compositor Lorenzo Barcelata. Con estos programas se busca renovar la oferta cultural en la Capital veracruzana.“Vamos a llevar una exposición que se llama ‘Antecedentes de la época de oro del cine mexicano”…vamos a presentar un busto que es la parte principal de la exposición, un busto del maestro Lorenzo Barcelata, compositor, actor, guionista, de Tlalixcoyan, es veracruzano”, comentó el promotor cultural, Rubén Volantín.Pues afirmó que aunque muy pocas personas saben de la existencia de este artista veracruzano, Barcelata habría iniciado la época del cine de oro mexicano.Asimismo, señaló que además del busto elaborado por el escultor Héctor Cabañas, también se expondrán las guitarras originales del compositor.“Ha tenido mucha importancia en el inicio de la época del cine de oro mexicano, sin embargo Veracruz no lo reconoce. Lo reconocen más en Estados Unidos, en Cuba, en Europa porque sus éxitos se hicieron también famosas en diferentes partes del mundo”, comentó Volantín.También recordó a la ciudadanía que este evento busca preservar el legado musical a través también de la cinematografía, con lo que también llevarían una exposición de Pedro Infante, relacionando ambos personajes a través de la importancia que tuvieron en la historia del cine de oro mexicano.Por su parte, el escultor Héctor Cabañas recordó que el busto de Lorenzo Barcelata tras la exhibición será expuesta e inaugurada en la avenida Xalapa en marzo.Resaltó que está pieza está hecha de marmolina, esto para prevenirse ante los robos de metal que se han hecho a las diferentes esculturas de la Capital veracruzana.“El metal se lo están robando, eso es algo que ya tiene en sus manos el alcalde y la licenciada Karla porque no han hecho las otras administraciones absolutamente nada por ver qué no sobren el metal”, comentó Cabañas.Pues dijo que tras la inauguración de obras de metal en la ciudad de Xalapa estas no duran ni 15 días.