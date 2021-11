Recortar dinero a partidos le pegará a la oposición en Veracruz

De reducirse las prerrogativas de los partidos políticos nacionales con presencia en Veracruz, tal como lo ha propuesto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los pequeños partidos de oposición serían los que más sufrirían las consecuencias de una reforma al Código Electoral del Estado.En caso de concretarse la reforma, los institutos políticos perderían alrededor de 500 millones de pesos a partir de 2022.De no haber cambios en el Código Electoral, a MORENA le corresponderían 105 millones 459 mil 61 pesos para actividades ordinarias permanentes y 3 millones 163 mil 772 pesos para actividades específicas, al haber conseguido el 37.39 por ciento de la votación.Si se modifica el Código Electoral, los ingresos públicos para el partido guinda serían de 52 millones 729 mil 530.5 pesos y un millón 581 mil 915.61 pesos, respectivamente, lo que sigue siendo un monto importante.En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), aunque fue el segundo con más sufragios en las recientes elecciones (15.48 por ciento), las prerrogativas para actividades ordinarias serían menos de la mitad de lo que tocaría a MORENA.Es decir, le recortarían de 51 millones 406 mil 137.9 pesos a 25 millones 703 mil 69 pesos; y para las específicas de un millón 542 mil 184.2 pesos a 771 mil 92.1 pesos.Al Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el 10.49 por ciento de la votación, le disminuirían los recursos de 39 millones 95 mil 590.8 pesos a 19 millones 547 mil 795.4 pesos para sus actividades ordinarias; y de un millón 172 mil 867.76 pesos a 586 mil 433.88 pesos para las específicas.Movimiento Ciudadano (MC), que obtuvo el 7.31 por ciento de los votos, vería disminuido su financiamiento en 15 millones 625 mil 196.3 pesos para actividades ordinarias y a 468 mil 755.8 pesos para las ordinarias. De no avalar la reforma propuesta por García Jiménez, mantendría las cantidades de 31 millones 250 mil 392.5 pesos y 937 mil 511.79 pesos, respectivamente.El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con 6.10 por ciento de los sufragios, pasaría de recibir 14 millones 132 mil 635 pesos, es decir, la mitad de los 28 millones 265 mil 269.9 pesos que tendría para actividades ordinarias si no se cambia el Código Electoral. En cuanto a las actividades específicas, sus recursos caerían de 847 mil 958.1 pesos a 423 mil 979 pesos.En el caso de los partidos con menor votación, entran, en primer lugar, el de la Revolución Democrática (PRD), quien el pasado 6 de junio logró el 5.84 por ciento de los votos; con estas condiciones, recibiría 13 millones 811 mil 919.3 pesos y 414 mil 357.5 pesos para actividades ordinarias y específicas, en vez de 27 millones 623 mil 838.5 pesos y 828 mil 715.1 pesos, que se contemplarían con el actual monto global fijado por el OPLE.El Partido del Trabajo (PT), con el 3.69 por ciento de la votación, pasaría de contar con 22 millones 319 mil 695 pesos y 669 mil 590.8 pesos a recibir 11 millones 159 mil 847.5 pesos para actividades ordinarias y 334 mil 795.4 pesos para actividades específicas.Con la mayor afectación estaría Fuerza por México, aunque podría no tener recortes debido a que está en proceso de perder su registro nacional.Dicho instituto obtuvo apenas el 3.15 por ciento de votación en Veracruz y le tocarían, en vez de 20 millones 987 mil 491.5 pesos para actividades ordinarias, un monto de 10 millones 493 mil 745.8 pesos; y en lugar de 629 mil 624.7 pesos para las específicas, 314 mil 812.3 pesos.