Recorte a partidos en Veracruz es inútil: MC

El coordinador de la Comisión Operativa Estatal en Veracruz del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, afirmó que el Gobierno del Estado debe de dar certidumbre sobre el destino que tendrá el recorte del 50 por ciento a las prerrogativas de los partidos políticos para 2023.Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es legal que los partidos nacionales accedan únicamente al 50 por ciento de sus prerrogativas para el próximo ejercicio en la entidad, ello tras validar la modificación a la fórmula para determinar el monto del financiamiento público.El dirigente recordó que MC no impugnó la reforma impulsada por el Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y por MORENA en el Congreso local, como sí lo hicieron el PT, el PVEM, el PRD, el PAN y el PRI, aunque desde su perspectiva el recorte no tendrá ningún beneficio concreto.“Nosotros creemos que es una medida a medias, no funciona, no sabemos a dónde va a ir a parar esos recursos y lo que nosotros proponemos es que haya piso parejo siempre. No que se trate de una disminución del 50 por ciento del presupuesto sino de una redistribución.“La regla del 70 o 30 por ciento que aprobó el PRD en el 2007, con la reforma electoral, es inequitativa en todos los sentidos y vulnera la competitividad de la contienda”, expresó el dirigente.Hay que recordar que el financiamiento se distribuye entre todos los partidos con registro de acuerdo con la siguiente regla: el 30% de manera igualitaria y el 70% restante, de conformidad con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección anterior de diputados.“Lamentablemente la distribución del 70-30 hace que sólo sea equitativa la parte del 30 por ciento y el 70 por ciento de los recursos se dan a partir de la votación obtenida en la última elección de diputados.“Es como competir contra Usain Bolt, te toca competir en la cerrera de los 100 metros, pierdes la carrera, te preparas para la siguiente olimpiada y en la siguiente en vez de empezar en la línea de inicio, los 2 juntos, Usain Bolt empieza a los 30 metros adelante y tú en la línea de inicio, así de injusta es la distribución de los recursos electorales y siguen siendo igual de injustos”, mencionó.Explicó además que MC sigue insistiendo en la falta de un "piso parejo" y equidad en la distribución de ese recurso, pues acusó Regeneración Nacional, aún con el fallo de la Corte, sigue siendo el partido que concentra la mayor cantidad de prerrogativas.Y es que para el coordinador de la Comisión Operativa Estatal de MC en Veracruz, Sergio Gil Rullán, mientras no se cambie la fórmula para determinar el recurso que le tocará a cada instituto político, esta desventaja continuará."Creemos que el ejercicio democrático debe ser con menos despilfarro, pero a pesar de ello MORENA va a seguir siendo el partido que más le cuesta los veracruzanos porque no hay equidad en la distribución de los recursos, la regla del 70 % (por votación) 30 % (por distribución equitativa), te pone en una desventaja electoral desde inicio, sea con el 100% las prerrogativas o con el 50%, lo que hay que cambiaré es la fórmula de redistribución", consideró.Gil Rullán acotó que esta decisión de los ministros, de validar la reforma al Código Electoral de Veracruz, obligará a las fuerzas partidistas "a repensar si son un nido de burocracias, de pequeñas instituciones como dependencias de Gobierno o se convertirán realmente en vehículos de participación ciudadana para alcanzar el poder".Afirmó que en MC le apostarán a esto último, por lo que "abrirán las puertas completas para que los ciudadanos puedan tomar el vehículo que es el partido para alcanzar el poder"; al tiempo que seguirán luchando por el "piso parejo para que la democracia sea más justa y más equitativa".Además, expresó su preocupación por el destino que tendrá el recurso que a partir de 2023 se le quitará a los institutos políticos, ya que a su decir, en el Estado hay 14 mil 600 millones de subejercicios por "una práctica estandarizada" del Ejecutivo veracruzano para devolvérselos a la Federación."Cosa que no se ve ningún lugar del mundo, yo nunca he visto que los hijos son los que les dan su domingo a los padres y en vez de que el Gobierno Federal ayude a Veracruz, le quita esos recursos para financiar sus obras faraonicas del Tren Maya, de la Refinería de Dos Bocas y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)", cuestionó.Finalmente externó que el Gobierno del Estado tendrá que definir bien y ser muy claro a qué destinará ese dinero ahorrado, "y que no caiga en esta bolsa de oscuridad, de opacidad que termina de vuelta en las manos del Gobierno Federal y no en las manos de los veracruzanos".