Recorte a partidos sí modificaría Presupuesto 2022 de Veracruz

Integrantes de las bancadas del PRI, PAN y MORENA en el Congreso del Estado coincidieron que el proyecto de Presupuesto de Egresos sufriría modificaciones sustanciales en función del posible recorte a las prerrogativas de los partidos, aunque no se ha establecido el monto.Tras sostener reuniones con el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, los diputados Anilú Ingram Vallines del PRI; Othón Hernández Candanedo del PAN; y Rosalinda Galindo Silva, de MORENA, coincidieron en que debe haber un análisis a fondo de la aprobación y destino de los recursos públicos, de ahí que sea posible que aún no pueda aprobarse el proyecto planteado.En entrevista, Ingram Vallines sostuvo que en las reuniones si bien se ha explicado la integración del presupuesto, en la misma no está considerada la posible reducción del 50 por ciento a los recursos que perciben los partidos, de ahí que sea necesario delinearlo en su momento, pues la iniciativa para quitar parte de los montos percibidos no ha sido aprobada.Igualmente, acotó que como grupo legislativo tienen como prioridades la salud, la seguridad pública y el desarrollo económico y por ello pugnarán para que se vean reflejados en el presupuesto.“Estaremos haciendo las reservas pertinentes en este sentido”, adelantó la legisladora, quien enfatizó que señalarán los rubros que no estén apegados a derecho “siempre con un fundamento del por qué en la discusión”.Por su parte, el coordinador del PAN sostuvo que se han ido resolviendo algunas dudas de los legisladores para dejar en claro qué es lo que pretende realizar el ejecutivo del estado para todo el 2022.Admitió que ha habido avances importantes en materia de salud, seguridad pública, educación y la economía, rubros que destacó este lunes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en su comparecencia.Sin embargo, en torno al recorte a los partidos, precisó que de manera general el presupuesto para la materia electoral deberá disminuir, ello debido a que este año que viene, salvo algunos ayuntamientos que tendrán que ir a elecciones extraordinarias, no habrá procesos que ameriten un aumento a este rubro.“¿Cuánto? Pues se tendrá que ir analizando. Es un hecho que va a disminuir. Hay una propuesta del ejecutivo que estaremos analizando no nada más nosotros, sino todos los grupos parlamentarios”, indicó.Finalmente, la diputada local por Xalapa y presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, Rosalinda Galindo Silva, expuso que todos los diputados han escuchado ya la intención de cómo se piensan abordar rubros como salud, educación, apoyos al campo y la deuda pública.Descartó que la aprobación del presupuesto vaya a ser en breve, pues indicó que primero hay que cumplir con todos los requisitos que la ley y el reglamento del Congreso establecen.