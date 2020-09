Recortes federales amenazan a municipios: CCE

Aunque en el presupuesto para 2021 no se ve un aumento en los impuestos, quitar recursos federales a los ayuntamientos afectará a la población, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Orizaba-Córdoba, Luis Cruz Montesinos.



Recordó que se contemplan recortar 108 mil millones de pesos para los ayuntamientos, por lo que la mayoría tendrá que tomar medidas diversas, como puede ser el recorte de personal y la eliminación de proyectos.



Consideró que el próximo año será una etapa difícil para las comunas, que en su mayoría tendrán que reinventarse, ya que pocos municipios son autosuficientes.



Indicó que los ayuntamientos cuentan con sus ingresos catastrales, pero para la mayoría no hay más, y si no tienen una vocación turística, tendrán una situación muy complicada.



Apuntó que cada comuna tendrá que analizar qué proyectos no hará porque ya no les va a alcanzar, lo cual también va en detrimento de los ciudadanos, pues habrá obras de infraestructura o acciones que ya no puedan realizarse.



Señaló que cada alcalde tendrá que ver cómo afectar lo menos posible a los ciudadanos, pero ante la disminución de ingresos, muchos tendrán que tomar algunas medidas drásticas, como el despido de personal y otras, para cubrir los gastos prioritarios.