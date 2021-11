Rector de UV ofrecerá disculpa pública a académica violentada

A través de sus redes sociales, la Universidad Veracruzana anunció que el rector, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, ofrecerá disculpa pública a la académica doctora Remedios Álvarez Santos, el día miércoles 24 de noviembre a las 11:00 horas, acto que se trasmitirá en vivo a través de las redes sociales.Se informó que este acto será para cumplir la recomendación 61/2021 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).Los hechos que en su momento denunció Álvarez Santos se trasladan a 2015, cuando logró obtener una plaza académica en la Facultad de Filosofía, tras cumplir con sus exámenes.No obstante, el entonces director, Félix Aude Sánchez, quien buscaba esa plaza para su esposa, la denostó en redes sociales y con los alumnos.La resolución se publicó el 7 de octubre de 2021, tras un análisis del expediente CNDH/2/202/427/RI, y en donde la defensoría nacional constató la discriminación y violencia de género contra Álvarez Santos por parte del entonces director, como de cuatro de sus colaboradores.Así, contra Remedios Álvarez Santos se le excluyó desde la asignación de tesis a nivel licenciatura, apoyo económico para asistir a eventos académicos en el extranjero, la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso e incluso se le acusó de “cometer actos inmorales” al enviar cartas anónimas a la rectoría y a medios de comunicación.El 18 de abril de 2017, en sesión de Consejo Técnico, el Director de la Facultad nominó a dos perfiles para ocupar igual número de plazas en Filosofía y sin considerar a Remedios Álvarez Santos, razón por la cual la académica expresó su oposición ante un conflicto de intereses.Posteriormente, el 25 de mayo de ese año, se le entregó un documento firmado por los integrantes del Consejo Técnico en donde solicitaban una sanción contra la académica por “difamación” y “manchar la imagen de la Facultad de Filosofía”, aunque tales acusaciones no se investigaron y no se inició un procedimiento.Dicho ambiente generó en la quejosa un trastorno depresivo mayor orgánico, y un trastorno de ansiedad generalizada secundario al stress por violencia psicológica prolongada.Además, la Secretaría de Salud diagnosticó en Álvarez Santos un cuadro de “trastorno mixto ansioso depresivo y F341, distimia de larga evolución y parcial mejoría, con alteraciones en el sueño, vigila, insatisfacción, labilidad afectiva, ideas de minusvalía y sentimientos de desesperanza.Al respecto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) publicó la recomendación 50/2019, el 22 de agosto de 2019, dirigida a la Rectoría de la Universidad Veracruzana, y en donde instruyó a la Máxima Casa de Estudios a brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica a la quejosa, investigara de manera interna los hechos y se capacite a los servidores públicos involucrados en materia de derechos humanos.Al mismo tiempo, la CEDH requirió a la UV emitir una disculpa pública a la docente, requisito que se cumplió el 5 de octubre de 2019, pero que la quejosa impugnó dado que el acto de la universidad “ni por mucho se acerca a una disculpa pública”.La CNDH determinó además que no existe evidencia de la atención médica-psicológica a la quejosa, sin incluir las que por contrato tiene derecho y acceso, además no han habido avances en la investigación contra los generadores de violencia.“La Comisión Nacional observa que las gestiones realizadas por la Universidad Veracruzana para el cumplimiento del primero punto recomendatorio, no se apegan a lo instado por la Comisión Estatal”.Por lo que en su pliego de recomendaciones, Derechos Humanos insta a la UV a emitir la debida disculpa pública, donde se haga referencia a su nombre completo, área de adscripción, y la vulneración de sus derechos.