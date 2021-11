Rector UV niega paso a medios de comunicación a Foro Regional en Ixtaczoquitlán

El rector de la Universidad Veracruzana Martín Aguilar Sánchez, prohibió el ingreso de los medios de comunicación al Foro Regional que se realiza en la USBI campus Ixtaczoquitlán.Las instrucciones que fueron dadas por el recién nombrado rector de la casa de estudios al personal de vigilancia a la entrada del edificio, fue que los medios de comunicación no podían acceder, pues se argumentó que era un evento privado.La invitación para acudir a este Foro Regional para la elaboración del Programa de Trabajo 2021-2025 por una Transformación Integral este 11 de noviembre, estaba abierta para toda la comunidad universitaria, sin embargo prohibida para los medios de información.Cabe mencionar que esta no es la primera vez en que el rector niega el ingreso a los medios de comunicación, ya que en pasados días cuando se rindió el último informe del vicerrector saliente y cuándo se le tomó protesta a quién hoy encabeza el vicerrectorado, también se le impidió el acceso a los medios de comunicación.Es recordar que cuando Sara Ladrón de Guevara era rectora de la UV, siempre había un espacio para dialogar con los comunicadores, incluso en muchas ocasiones se previeron momentos dedicados a rueda de prensa.Y aún y cuando no estuviera programado algún encuentro con los mass media, otorgaba algunos minutos para poder hablar sobre proyectos, metas, problemas y situación por la cual atravesaba la Universidad Veracruzana, sin embargo con el nuevo rectorado hasta el momento las cosas son completamente distintas.