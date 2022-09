Recuerda CROM a costureras de CDMX fallecidas en sismo de 1985

En el marco del Mega Simulacro nacional de este lunes, el secretario general de la Confederación de Obreros y Campesinos (CROM) de la región de Orizaba, indicó que los sismos de 1985 y 2017, dejaron la enseñanza sobre la importancia de salvaguardar los derechos del sector obrero, femenino y masculino por igual, pues los empleados mostraron su fuerza no sólo para cumplir con su deber sino también para ayudar a salvar vidas entre los escombros.En entrevista recordó que actualmente existe un ente sindical denominado Sindicato de Costureras “19 de Septiembre”, fundado en memoria de las trabajadoras que perecieron en los centros de trabajo de la zona de San Antonio Abad, el último específicamente en las calles Chimalpopoca y Bolivar de la Colonia Obrera, en la Ciudad de México."No olvidemos que en 1985 cayeron edificios de esa zona durante el sismo, sepultando a cientos de costureras que laboraban en condiciones casi de esclavitud. Los testimonios de las sobrevivientes cuentan dolorosamente cómo los directivos acudieron luego del temblor a sacar documentos, bienes y maquinaria, dejando a sus empleadas, a las vivas y a las muertas, entre las ruinas. Muchas de las muertes se debieron a que, al iniciar el temblor, les cerraron las puertas, sin permitir la salida".Y fue que a partir de ello comenzaron a organizarse y a exigir sus derechos. Dicho proyecto permitió la formación del primer sindicato con dirigencia de mujeres en la historia moderna del país."Y en el 2017 exactamente en la misma fecha, la historia nos dio otra amarga jugada, pues existían ahí un taller de costura y otro de confección, además de otras empresas, un edificio de cuatro pisos que se desplomó completamente. Pero en esta ocasión el poder de la acción colectiva feminista provocó rápidamente la formación de brigadas de mujeres para labores de búsqueda y rescate, además de exigir a las autoridades la búsqueda de sus compañeras obreras. No permitieron la limpieza antes de buscar a sobrevivientes y cuando ya no había hicieron un homenaje".Por ello enfatizó la importancia que debe tener para cada una de las empresas el capital humano, pues cuando ocurren este tipo de situaciones se solidarizan para ayudar al rescate de sus compañeros y también quizá al de sus directivos."Aquellas mujeres sin listas de personal, sin registro oficial de empresas, de sus dueños o de las condiciones del edificio, lograron sacar 21 cuerpos y 5 trabajadoras con vida. En el edificio había mujeres taiwanesas, coreanas y mexicanas, no se sabe en realidad cuántas vidas se perdieron".Finalmente consideró que estas dos amargas experiencias para los mexicanos, llevan a la reflexión sobre la importancia de salvaguardar los derechos del sector obrero, además que se ha convertido en base fundamental en la nueva democracia sindical la integración y participación de la mujer.