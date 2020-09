Recuerdan a desaparecidos por policías durante duartismo, en Coatzacoalcos

Este 25 de septiembre se cumplieron 5 años de la desaparición de más de 30 jóvenes de esta ciudad en el marco del operativo “Blindaje Coatzacoalcos”, durante la administración duartisdta.



Por ello que integrantes de diversos colectivos de búsqueda se reunieron en el parque Independencia para recordar a sus seres queridos y solicitar a las autoridades premura en las investigaciones.



Aunque actualmente hay seis policías detenidos desde hace un año, hasta ahora el caso por el que están tras las rejas no se ha resuelto.



Al respecto, Belén González Medrano, presidenta de uno de los colectivos, lloró al rememorar los últimos momentos que vivió con su hijo que desapareció en el 2016.



Asimismo expuso que lo anterior le ha dado fortaleza para seguir luchando y poder hallar a su hijo, pero además ayudar a otras familias que están pasando por la misma situación.



“Es una fecha triste: 25 de septiembre del 2015, año del operativo Blindaje Coatzacoalcos donde desaparecieron más de 30 jóvenes de los cuales solo de 11 hay denuncias, sigo de pie por mi hijo, buscando justicia y que me devuelvan a mi hijo”, expresó la madre de familia.



El hijo de Belén, Jacob de 27 años manejaba un taxi y luego de que una patrulla lo detuvo, desapareció él y dos tripulantes más que lo acompañaban.



Actualmente el colectivo tiene en sus filas a 25 madres que también buscan a sus hijos.



“Lo que me obligaron a aprender es que tuve que dejar el trapeador y la escoba por una pala y un pico, eso se los tengo que enseñar y mostrarles el camino a las personas”, manifestó.



Belén González lamentó la impunidad en torno a estos casos, y reconoció que con la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, no hay acercamiento desde su llegada al cargo.