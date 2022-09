Recuerdan a los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Orizaba

A ocho años de la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el reclamo sigue siendo de justicia, señalaron integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) que a pesar de la lluvia no dejaron pasar esta fecha inadvertida.Apostados en el parque “Apolinar Castillo”, indicaron que no se podía dejar pasar este octavo aniversario de este “crimen de Estado” en contra del pueblo y en donde sólo el reclamo social puede lograr que este tipo de hechos no vuelvan a suceder.Maximino Jiménez Antonio mencionó que, si bien se ha avanzado “un poquito” con la Comisión de la Verdad, no ha sido suficiente, pues a la fecha no hay nadie señalado o inculpado por esos hechos.Recordó que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y es el Estado el que desaparece y golpea a la sociedad con ese tipo de situaciones.Mencionó que lo que demandan es que haya justicia, pero sobre todo hacen un llamado a la sociedad para que se organice.Los integrantes del FPR permanecieron por algunas horas la tarde de este lunes para dirigir algunos mensajes a la población y recordar ese hecho lamentable que enlutó a 43 familias.