Recuperación económica no es prioridad para el Gobierno, opina empresario

“Lamentablemente todo está atorado, la recuperación de la economía en nuestro país y nuestro estado no ha sido un tema prioritario, de manera que la reactivación no se va a dar por decreto, se tiene que inyectar economía a las empresas que no son sólo las que generan los empleos, sino las que generan la riqueza, comentó Jesús Castañeda Nevárez, quien insistió en que el Gobierno cubra los adeudos con todos los proveedores.Sobre dichos adeudos, el empresario recordó que las autoridades sólo cubrieron algunos pagos parciales al inicio de la actual administración pero luego fueron suspendidos. Lamentó que el Gobierno no les escucha ni atienden a pesar del reitero llamado a dialogar.Castañeda Nevárez agregó que además, la falta de pago impide que puedan participar en licitaciones, pues no pueden cumplir sus obligaciones fiscales, que es uno de los requisitos que exigen, “si nos deben pagos nosotros debemos impuestos, así que esto nos anula”.También refirió que muchas empresas no solamente entraron en una crisis económica, sino que prácticamente están extintas porque perdieron equipos, maquinaria y activos, “si no los perdieron con agiotistas, con la banca o los tuvieron que rematar y entonces muchas empresas se sostienen solamente de membrete porque tienen que mantener una cuenta bancaria abierta con la esperanza de que les paguen. Veracruz está pasando uno de los peores momentos”.Asimismo, reconoció que en Empresas SOS tenían más de 120 empresas, sin embargo, dijo que muchos tuvieron que optar por la ruta legal y han presentado demandas, las cuales algunas ya han ganado pero tampoco les han pagado.Nevárez aseguró que la aplicación del gasto público en las regiones puede representar una reactivación, pues dijo que existe la Ley para el desarrollo de la competitividad de las empresas que compromete el 30 por ciento del presupuesto directamente a la micro, pequeña y mediana empresa, “pero esto no lo han querido hacer porque piensan que no pueden fraccionar una licitación y es cierto, no la podrían fraccionar pero si hay compras que se pueden acomodar perfectamente para que se cumplan con ese 30 por ciento y si esto impacta en las regiones se reactiva la economía de todo el estado”.Nevárez acompañado de José Antonio Ruiz Hermoso de la asociación civil Master Fiscal del Estado de Veracruz y Carlos Salvador Abreu Domínguez coordinador general del Semillero Empresarial para el Desarrollo de México, invitaron a empresarios y profesionales afines a Expoferia Fiscal 2022-2023 Los Impuestos y la Justicia Social el 11 de noviembre en Boca del Río, con sede en el hotel Holliday Inn, el congreso estará dirigido a profesionales inmersos en la política fiscal, financiera, contable y a empresarios. Contando con 9 ponentes del país, cuyas ponencias tratarán sobre la política fiscal.