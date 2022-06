Recursos captados por servicios ambientales pronto se aplicarán en Xalapa: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reiteró que los recursos que captó la administración anterior por el cobro del 2 por ciento de servicios ambientales a los usuarios del servicio potable "siguen firmes" en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS).Señaló que son más de 5 millones de pesos, que en su momento se empezarán a dispersar en obras como la que se contempla en el cuarto lago del Paseo de Los Lagos, en el que trabajarían conjuntamente con el Instituto de Ecología AC (INECOL)."Deben ser como 5 millones de pesos y fracción que deben estar ahí reservados para los temas de servicios ambientales o temas relacionados con ello", comentó el munícipe al descartar que se vuelva a cobrar a los ciudadanos mediante el recibo del agua, debido a que se presentaron "varias demandas ciudadanas".Recordó que en su primer periodo como Alcalde implementó esta iniciativa que a su decir fue exitosa porque en vez de cargar una cuota a los usuarios, se presupuestaba en los egresos del Ayuntamiento."Este año está salvado y vamos a hacer en el programa de obra pública y de inversión del año que entra, reservar recursos para estos efectos de servicios ambientales del presupuesto general", mencionó al desconocer por ahora de cuánto podrían ser.Si bien dijo que podía ser correcto que se le hubiese cargado "voluntariamente" a los ciudadanos el 2 por ciento, Ricardo Ahued apuntó que se deben escuchar todas las voces, porque hubo quienes se fueron a quejar a los tribunales."Creo que esto lo tenemos que acatar; sin embargo, esto lo podríamos hacer con la autorización del Órgano de Gobierno de CMAS, de la Comisión Edilicia y que se dé paso a que se siga haciendo lo mismo, no pasa nada. Se puede venir haciendo lo de hace 15 años, esto no nació ahora", indicó.El munícipe xalapeño afirmó que el organismo operador del agua está en un proceso de restructuración, después del "saqueo brutal" del que ha sido objeto y de la engrosada nómina laboral."Tenemos 197 millones de pesos de nómina base y con prestaciones se va a 500 mdp. Tenemos que atenderlo para el organismo realmente funcione. Hay una cartera vencida muy grande, histórica pero ha sido el saqueo de mucha gente, nos dejaron camionetas destartaladas, no tenemos equipo ni siquiera volteos para ir a hacer las labores, el equipo no existe", denunció.