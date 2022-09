Recursos llegaban más rápido con el FONDEN: Alcalde de Tequila

El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, consideró que ante la demora de los recursos a los municipios para atender las emergencias, sería importante que se contara con un fondo que pudiera agilizar esta parte.Indicó que actualmente hay mucho burocratismo, y luego de las afectaciones que ha tenido el municipio por las lluvias en el mes de junio, julio y agosto, a la fecha la única ayuda que han tenido ha sido del DIF estatal, que envió algunos enseres para damnificados de Chapultepec, en donde una persona falleció, así como Santa Cruz y Zacatlamanca.Comentó que después de las primeras afectaciones en junio, la SIOP quedó de enviar maquinaria para limpiar los caminos obstruidos por derrumbes, pero cada vez más se siguen sumando daños y maquinaria no llega.Agregó que ante ello el ayuntamiento ha trabajado con sus propios recursos, atienden lo prioritario y que esos recursos, por la normatividad vigente, no se les devolverá, lo cual les afectará en la obra que se tenía programada para este año.Sin embargo, señaló que atención a la población no podía esperar pues hay inquietud entre la gente, al ver que no llega nada, a pesar de que el municipio tiene declaratoria de desastre.Comentó que cuando estaba el Fonden los recursos fluían más rápido, pero ahora es muy tedioso, solicitan “documentos y documentos” y la gente no puede esperar.Por ultimo dijo que confían en que no se den más afectaciones, pues en septiembre y hasta octubre las lluvias seguirán.