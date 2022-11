Redes sociales exponen a los niños a las drogas, advierten

El director de los Centros de Integración Juvenil (CIJ) de Xalapa, Humberto Flores Dorantes, indicó que hasta el momento no han recibido caso de niños o adolescentes que se hayan intoxicado por el consumo de drogas o medicamentos debido a retos promovidos en redes sociales.No obstante, expuso que cada vez es más común que los preadolescentes y adolescentes accedan a sustancias, sin conocer de cuál se trata, más allá de drogas como el tabaco, mariguana y alcohol."Hasta el momento en la unidad de Xalapa no hemos recibido recibido estos casos, nos hemos enterado a través de las noticias, pero estamos viendo que hay un mayor acceso a las sustancias, ya no solamente al alcohol, el tabaco, o a la mariguana, sino que a través de las redes sociales se puede hacer este contacto, esta promoción de ciertas sustancias sin conocer qué sustancia es", explicó.Indicó que a nivel nacional y conforme las cifras que manejan en los CIJ, desde los 10 años comienzan a consumer drogas, por lo que entre los servicios de prevención que ofrecen están las charlas en las escuelas para docentes, alumnos y familiares."Para hacer prevención sobre algunos consumos y en algunos casos identificar y ofrecer herramientas a docentes y padres para identificar ciertos consumos", comentó Flores Dorantes.Reiteró que la promoción en las redes sociales de sustancias que refieren que al consumirlas se sentirán bien, los menores de edad se ven impulsados a probarlas, causándoles reacciones como las vistas en los recientes casos de intoxicación."No sabemos a qué están accediendo, qué están consumiendo (...) Muchas veces de ofrecen ciertos medicamentos, ciertas sustancias que son muy accesibles y que generan un daño, sobre todo por la edad en la que se encuentran y el organismo que tienen pueden impactarles de manera negativa", refrendó.