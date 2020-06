Reducción a recursos a CONANP, porque no hay interés en el medio ambiente

Luego de que se diera a conocer el decreto presidencial para reducir en un 75 por ciento los recursos para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), ambientalistas veracruzanos afirman que el mensaje que se da es que no hay interés en el medio ambiente.



El presidente de la asociación civil "Earth Mission", de rescate de fauna silvestre, Sergio González, señaló que se debilita a las instituciones que son las encargadas de vigilar que se apliquen las leyes ambientales y se respeten.



"El mensaje que nos están dando es que no les interesa el medio ambiente. No puedes debilitar a las instituciones que se encargan de aplicar la normativa y vigilar si el tema siempre fue la escasez de recursos", dijo.



En el caso de Veracruz, reducir el presupuesto a la CONANP impactará directamente a la vigilancia del Parque Nacional Sistema Arrecifal veracruzano (PNSAV), una zona extensa que siempre ha sido limitada en recursos.



"Lo sabemos en Veracruz con el parque arrecifal, siempre ha sido la excusa la escasez de personal y recursos para vigilar un parque tan extenso. No puedes quitarle el 75 por ciento de recursos a una institución que de por sí no podía cumplir con sus funciones, la estás mandado a morir".



Además del PNSAV, el Parque Nacional del Pico de Orizaba, de la zona del Cofre de Perote y en el Parque Arrecifal de Tuxpan también dependen de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.