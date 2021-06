Reeligen a Adolfo Rosas como dirigente de la Unión Local de Productores de Caña

Luego de cumplir con su registro el lunes a mediodía, Adolfo Rosas Mina, fue reelecto como dirigente de la Unión Local de Productores de Caña-CNPR por el periodo 2021-2025.



El reelecto dirigente mencionó que la convocatoria se había solicitado desde el año pasado, pero por cuestión de la pandemia no se había emitido; sin embargo, una vez que salió se pegó en al menos 18 municipios de la zona para que los interesados pudieran inscribirse si era su interés.



Comentó que además de su planilla acudieron los integrantes de otra, pero no se aceptó su registro porque no cumplían con los requisitos y aunque hubo molestia de su parte nada se pudo hacer.



Agregó que, conforme a los estatutos, al ser la suya la única planilla registrada lo que procede es la toma de protesta y para ello se estaban poniendo de acuerdo a fin de cumplir con ese protocolo.



Rosas Mina mencionó que como dirigente su compromiso es el de servirle al productor y por ello se encuentra ya gestionando lo referente a las liquidaciones, entrega de fertilizantes a los productores, entre otras acciones.



Mencionó que en el tiempo que tiene como dirigente ha logrado fortalecer a la asociación local de cañeros y se siente contento por el trabajo en equipo que se está haciendo.