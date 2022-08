Reforma a estatutos no modificará pilares del PAN: Secretaria General

La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Nacional (PAN), Cecilia Patrón Laviada, dejó en claro que la modificación a los estatutos y el programa político de su partido, prevista para el 12 de noviembre, no contempla cambiar los "pilares" que le dan su razón de ser.En su visita a Xalapa y de encabezar una conferencia de prensa para ofrecer pormenores sobre el proceso que se llevará a cabo en este sentido, afirmó que ella y otros integrantes de la dirigencia nacional vinieron al Estado a "hacer política de la buena"."La esencia y principios del PAN, eso no se mueve, la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, esos son nuestros pilares, eso no se mueve con ningún documento porque es lo que nos da razón de ser como partido, lo que se mueve son nuestros programas y nuestros estatutos que son la forma en cómo nos vamos a comportar en comunidad", explicó.Patrón Laviada recordó que dichas normas intrapartidarias no se reforman desde el 2004, por lo que se deben adecuar a las realidades actuales que vive el país."El mundo está en constante cambio y Acción Nacional no puede ser la excepción, tenemos que estar al cambio y a las necesidades del momento, y nuestro programa de acción política no se reforma desde el 2004, ya pasaron muchísimos años y tenemos que ver la acción del nuevo México porque hay otras formas de pensar y tenemos que incluir esas formas distintas de pensar", reseñó.Por ello sostuvo que acudieron a la entidad veracruzana a dialogar y escuchar a la militancia, a la sociedad civil organizada y la ciudadanía, que según aseveró, está preocupada por el aumento del costo de la vida y la inseguridad que se vive aquí y en todo el país.Añadió que el PAN es la verdadera oposición a MORENA, que dijo en el Congreso Federal siempre se refiere a su partido así no estén tocando un tema que les atañe o les involucre, por lo que seguirán defendiendo los temas que son importantes para la gente."Pareciera que quieren acallar esas voces distintas, y en la democracia eso no se puede permitir, y en Acción Nacional defendemos la democracia, buscando la democracia para todos. Hoy tenemos una reforma electoral que lo que busca es desaparecer a un órgano autónomo que ha dado la libertad, no a los partidos políticos, sino a los ciudadanos, a cada uno", aseveró.La también diputada federal por Yucatán sostuvo que en el blanquiazul para poder ser consejero o militante se requiere una capacitación y una formación política, y comentó que el partido está abierto a que más personas se sumen, pero sin recurrir al acarreo o la coacción para afiliarse como –denunció– ocurrió presuntamente en los pasados comicios internos del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)."Por eso esta reforma a los estatutos para poder abrirnos más a los ciudadanos, los estatutos que son nuestras normas internas. Por eso viene esta reforma a nuestros estatutos. Acción Nacional se está abriendo a la gente, comprendemos la necesidad porque pareciera que es un partido de grupos y eso es lo que no queremos", reiteró.