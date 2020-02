Reforma educativa no promovió la investigación entre docentes: Investigadora

La denominada reforma educativa no promovió la investigación entre los docentes al centrarse sólo en aspectos laborales, enfatizó la autora del libro "Autorregulación docente. Modelos para el fortalecimiento e investigación en la docencia" Virginia Aguilar Davis.



"Hubo por allí un bache en nuestra historia, uno de tantos que ha habido y el maestro de alguna manera estuvo más desvalorizado y descuidado que en otros tiempos", explicó la autora del texto de 157 páginas presentado la tarde de este jueves en el Museo de Antropología de Xalapa (MAX).



Por lo que admitió que ya se comienza a retomar la figura del docente y este libro busca fortalecer la figura del docente desde diferentes ámbitos, tanto desde lo académico a lo laboral.



Indicó que "Autorregulación docente" es un libro dedicado a todos los maestros del sistema educativo y enfocado a un proceso de desarrollo de habilidades útiles en el aula con los alumnos.



"Este libro presenta algunos modelos propios para la investigación, pero presenta elementos teóricos que permiten estos procesos que pueden desarrollar los maestros", indicó.



La autora admitió que en la actualidad es muy difícil que los docentes realicen investigación, dado que las condiciones no son propicias.



"Mucha gente sí tiene ganas de hacer investigación, pero las condiciones no son propicias, realmente si los maestros estamos llenos de actividades y de mucho trabajo".



A lo que observó la necesidad de "empujar" dentro de la política educativa para favorecer los procesos de investigación entre los docentes y una propuesta es distribuir la carga de trabajo para que los maestros puedan realizar dicha actividad.