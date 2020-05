Reforma electoral aprobada podría declararse inconstitucional por la Suprema Corte

La Reforma Electoral aprobada por mayoría en el Congreso del Estado, tiene rasgos neofacistas, elimina la democracia en Veracruz, es ilegal y al igual que en Tabasco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la podría declarar anticonstitucional, aseveró el especialista en derecho electoral, Eduardo De la Torre Jaramillo.



El Doctor en Ciencia Política explicó que la Reforma al artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, es una “copia fiel” de la que presentó el Congreso de Tabasco el 13 de octubre de 2018, misma que analizó la SCJN a través de una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los partidos PRI, PRD y PVEM y el fallo determinó que violó los artículos constitucionales 41 fracción II párrafo Segundo, en sus incisos a, b y c.



Así mismo, en esa ocasión, los Ministros definieron que se violentó el artículo 116 fracción lV inciso G; así como también los artículos 23, 26, 50, 51 y 52, de la Ley General de Partidos Políticos.



Y es que uno de los objetivos, tanto de dicha reforma en Tabasco como la recién aprobada en Veracruz, tenían entre sus principales objetivos, la reducción de prerrogativas a los partidos políticos.



Sin embargo, la Constitución no le otorga una libertad facultativa absoluta a los Estados, para reglamentar el financiamiento público de los partidos políticos.



“Rebajar del 65 al 32.5 por ciento del financiamiento ordinario, es una invasión de facultades del Congreso de la Unión y se violenta el artículo 73 fracción XXIX-U, tal como lo falló la SCJN en Tabasco”, dijo De la Torre Jaramillo.



Esto quiere decir, expuso, que a un Congreso local no le corresponde modificar la fórmula de asignación de los recursos públicos a los partidos políticos.



Por otra parte y con respecto a la eliminación de los 212 Consejos Municipales Electorales, también contemplado en la reforma, dijo que ello representa eliminar a casi mil 300 consejeros ciudadanos, por lo que con la desaparición de estos consejos, se desciudadanizan las elecciones más competidas, como lo son las municipales.



Esto impactaría en tener 30 “mega” consejos distritales electorales, puesto que se tendrían que contratar como mínimo, 5 veces más del personal habitual en esos consejos.



“Lo que abre la posibilidad a regresar a la pesadilla de 1988, del fraude electoral real”, reveló.



Es así que el árbitro electoral, en este caso el OPLE, estaría mutilado institucional y organizativamente, además de que esta acción no conllevaría ningún ahorro, aunque es el argumento que se sostuvo en la actual reforma para excusar su aprobación.



Sobre la revocación del mandato, definió que en la legislatura incurrieron en una contradicción a lo que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que a nivel federal fue aprobada con aplicación al año 2022 y en el Estado no se contempló.



“Esto evidencia una cobardía legislativa de la mayoría morenista en el Congreso”, puntualizó el entrevistado.



Para finalizar, Eduardo De la Torre dejó en claro que lo único positivo de esta reforma es la reducción de 4 a 3 años en el periodo de Gobierno Municipal, con posibilidad de reelección por una sola ocasión, ya que Veracruz era el único Estado de la República que mantenía un gobierno de 4 años y sin reelección, lo que colocaba a la entidad en una premodernidad política con la Reforma Político Electoral de 2014.



“La reforma es coincidente para eliminar la democracia en Veracruz, porque le quita dinero a los partidos políticos, daña institucionalmente al OPLE, desciudadaniza los procesos electorales y blinda a los malos gobernantes al no existir la revocación del mandato; a todas luces es una reforma electoral con características neofacistas”.