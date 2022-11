Reforma Electoral de AMLO tiene puntos positivos, aseguran

Aunque ha causado confusiones, la polémica iniciativa de Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sí economizaría las elecciones, afirmó el presidente de la asociación civil Comunidades Seguras en Veracruz, Jeremías Zúñiga.No obstante, comentó que aún queda duda cómo sería la elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral.“En lo político está bien, porque vamos a tener elecciones más baratas, más eficientes, se va garantizar que lleguen los mejores al congreso. Mi única duda es cómo elegir a los nuevos consejeros porque se llevarían a una votación nacional 60 personas y van a salir 7, mi pregunta es cómo se va a operar porque no viene en la iniciativa. También se elijan a los magistrados del Poder Judicial, en este caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial”, dijo.Además, resaltó, la desaparición de 200 legisladores plurinominales representaría un ahorro importante.Asimismo, desaparecen los distritos electorales, disminuyendo el número de diputados en Veracruz de 50 a 29, dado que se calculan según el número de habitantes.Esto generaría también cambios en las campañas electorales.“Veracruz tiene 21 distritos electorales, cada partido va registrar 21 candidatos, pero ya no se va a hacer campaña solo en el distrito, el candidato puede hacer campaña en todo el territorio y el que obtenga el mayor número de votos es el que va a ocupar los escaños en el congreso, es ahí donde se va a empoderar al candidato, esto viene en la explicación, no está como tal en la iniciativa”.La asignación de los regidores para los ayuntamientos se calculará también con el número de habitantes de cada municipio, siendo 13 el máximo para más de un millón de ciudadanos, de tal forma que se reducen.“Si esto llegara a pasar, Veracruz en lugar de tener 50 diputados, sólo tendría 29 porque en promedio tenemos poco más de 8 millones de habitantes y reducirían los diputados en promedio a 29 y los regidores que también se van a reducir de acuerdo a la población, Veracruz tiene 13 y con el sistema nuevo alcanzarían un máximo de 7 regidurías”, finalizó.