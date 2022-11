Reforma electoral es urgente porque ya nadie cree en el INE: Diana Vázquez

“El INE obviamente es una de las herencias del régimen prianista, es urgente reformarlo para que funcione para los trabajadores, para los mexicanos y no para defender los intereses de los viejos grupos de poder”, señaló.Y es que, para la consejera distrital, las instituciones son un reflejo del gobierno en turno, en este caso del gobierno de la Cuarta Transformación.“Los cambios que propone esta reforma son necesarios, en primer lugar, el INE no desaparece, se democratiza al convertirse en Instituto Nacional Electoral y de Consulta, INEC”, señaló.Vázquez recalcó que la reforma electoral sigue los principios del gobierno de la 4T que se caracteriza por la austeridad, por lo que el nuevo INEC se transformaría en una institución más eficiente con el uso del recurso público, más austera y más democrática.“El aparato electoral nos cuesta 20 mil millones de pesos, hay que eliminar a los diputados plurinominales, que no representan a nadie, reducir el presupuesto que se le da a los partidos políticos, reducir el número de consejeros electorales y elegirlos mediante el voto popular entre más cambios que plantea esta reforma que tendrá el sello de la 4T”, indicó.La delegada recordó que el INE fue creado en el 2014 como parte también de una reforma electoral, sin embargo, no hubo tal cambio y siguió operando de la misma manera en que la institución operó para llevar a cabo los dos fraudes contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2006 y 2012.“No solamente es una grosería hacia el pueblo lo que ganan con lo poco y mal que hacen su trabajo, para que ni siquiera escuchen a los ciudadanos y todavía busquen evitar consultas populares, dificultar la participación ciudadana en la vida democrática. Es una institución electoral que lo último que es, es democrática”, manifestó.Y es que Vázquez trabaja principalmente en territorio, con una interlocución directa con la gente del distrito 12 de Boca del Río en donde ha escuchado el sentir de la población quienes le han manifestado su repudio a los presupuestos millonarios del INE y partidos políticos:“Una de las constantes, de los temas que más le indignan a las personas de prácticamente todas las clases sociales, es cuánto se destina a los partidos políticos, cuánto se gastan en propaganda, en diputados y senadores plurinominales que ni conocen. Nadie cree en el INE y hay que cambiarlo, esta reforma es la voz del pueblo, francamente”, finalizó.