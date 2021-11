Reforma Eléctrica de AMLO dañará a México, aseguran

Aunque para el empresario del ramo automotriz Juan Manuel Diez Francos, la Reforma Fiscal no será un problema para México, la Eléctrica sí dejará repercusiones y puede ser un freno para el desarrollo.Mencionó que lo que ocurrirá con la Reforma Energética es que se eliminará la competencia, lo que eventualmente conducirá a la paralización del progreso del país.Indicó que esto no sólo afectará al sector privado, sino a los ciudadanos, ya que cuando no hay competencia el servicio pierde calidad y se encarece y cuando la gente vea que su recibo de luz viene más alto se preocupará.Diez Francos señaló que eliminar la competencia es malo y él quisiera que no hubiera competencia en su sector, pero lo que el gobierno de Morena al apoyar una reforma que eliminará la competitividad frenará el desarrollo de México y eso se va a ver.Puso como ejemplo la industria automotriz, en donde hace 25 años sólo había unas 25 marcas de automóviles, pero ahora son 42 y el que se ha visto beneficiado es el cliente, ya que la calidad en el servicio ha subido y los precios han bajado.También mencionó el caso de TELMEX, en donde anteriormente era una sola empresa y entonces era muy difícil conseguir una línea, mientras que ahora es más sencillo y las telefonías buscan ofrecer un mejor servicio y mejores precios.Por el contrario, el empresario destacó que la reforma fiscal la ve bien e incluso la apoya, ya que permitirá que el gobierno tenga más ingresos y éstos se distribuyan mejor.