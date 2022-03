Reforma planteada para reducir prerrogativas a partidos es una “ocurrencia”: PRI

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Marlon Ramírez Marín, calificó de vacua (falta de contenido) la nueva reforma electoral propuesta por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para reducir las prerrogativas de los partidos.“Esta es una ocurrencia que busca debilitar a la oposición más que fortalecer. Son el partido que recibe más dinero, el más multado porque no saben utilizarlo. El discurso suena poderoso pero en los hechos está muy vacuo”, sostuvo.Defendió que si los partidos reciben financiamiento es para “evitar que grandes intereses” impongan la voluntad de los partidos políticos.“Que se haga un debate, no a la ligera. Valdría la pena que escucharan los posicionamientos de los exconsejeros del INE que conocen el contexto del financiamiento a los partidos políticos. No puede ser posible que los partidos políticos tengamos que ir a la competencia contra un Gobierno que claramente no respeta la ley, la Constitución”, añadió.Y como parte de este incumplimiento a la ley, dio el ejemplo del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien promovió una Controversia constitucional contra una decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.“Por madre de Jesucristo, el Presidente de la Mesa Directiva promueve una controversia constitucional en contra de una resolución de la Sala Superior. O no conoce la Constitución o el Derecho pero lo que denotan es que hay una profunda ignorancia”, manifestó.